28 steden en gemeenten voeren ‘plastic attack’ uit

Shoppen en droppen: zaterdag laten kritische klanten hun plastic afval achter in de winkel. In 28 steden en gemeenten vindt een ‘plastic attack’ plaats.

Van Brugge tot Kasterlee. Zaterdag hebben op 28 plaatsen (waarvan 26 in Vlaanderen) in ons land ‘plastic attacks’ plaats. Milieubewuste consumenten zullen de plastic verpakking van hun aankopen in de winkel achterlaten. Zo willen ze protesteren tegen het overmatige gebruik van kunststofverpakkingen en de winkels doen nadenken over alternatieven. Er is ook een internetpetitie op poten gezet

Ook in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Luxemburg en Portugal hebben vergelijkbare acties plaats. Buiten Europa krijgt de campagne weerklank de VS, Canada en Peru.

In Vlaanderen heeft muzikant Frederik Sioen zich opgeworpen als het gezicht en de spreekbuis van de actie. ”Het inspirerende voorbeeld kwam uit het Engelse Bristol, waar de eerste attack plaatsvond”, vertelt Sioen. “De voedingsbodem zijn de afschuwelijke beelden van de gevolgen van het afval die je te zien krijgt, bijvoorbeeld van een dode walvis met een maag vol plastic.”

Eerder dit jaar aan de Delhaize op de Anspachlaan in Brussel. Foto: Sebastian Steveniers

Sioen is aangenaam verrast door de grote respons die het initiatief kreeg in Vlaanderen. “Er worden meer dan honderd supermarkten aangedaan. In Gent alleen al vijftien. Ik noem het een verspreide betoging, het soort ludiek-anarchistische acties dat in Gent altijd aanslaat.” Het wordt met een ‘zwembetoging’ annex beachparty Plage Plastique feestelijk afgesloten.

Het is wel degelijk een betoging. “Anders dan de campagne Mei Plasticvrij, die zich op de consument richtte, willen wij echt een politieke boodschap brengen. Met de actie vragen we maatregelen zoals statiegeld op drankverpakkingen, een verbod op plastic zakjes, bestek en bekers en inspanningen van de handel om overbodige verpakkingen te schrappen. Komt er geen gehoor dan overwegen we een boel bijeengespaard afval in de Wetstraat te dumpen.”

De eerste reactie van de supermarkten is al zichtbaar, stelt Sioen vast. “Ze plaatsen bakken waar het afval van de actievoerders netjes in kan. Aardig, maar wij hopen dat ze verder gaan en hun beleid bijsturen. De supermarktketen Albert Heijn heeft ons uitgenodigd voor een gesprek.”

“Ik ben misschien wat naïef als ik denk dat we iets kunnen veranderen maar liever dat dan negatief of passief. Je merkt dat er wat beweegt. Minister Schauvliege profileert zich pro statiegeld. In de Vlaamse Regering is Open VLD tegen maar in Gent zijn de liberalen voor.”