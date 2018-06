Pep-gekte doet Duivel-gekte even vergeten: onthaald als een wereldster, maar Guardiola gedraagt zich er niet naar

Op de Kevin De Bruyne Cup waren de toekomstige sterren van onder andere Chelsea, Paris Saint Germain en Borrusia Dortmund te bewonderen, maar het was de Spaanse trainer Pep Guardiola die met alle aandacht ging lopen. ”Het is omdat ik zo knap ben”, grapte hij. De trainer van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne bij Manchester City zakte zaterdag af naar Drongen voor het internationaal jeugdtoernooi U15. Van de Rode Duivel-gekte was daar niets te merken, van een Pep-gekte daarentegen.

“Ik ben hier omdat Paul (Naudts, de organisator van het toernooi, red.) mij uitnodigde”, lachte een ontspannen Guardiola tijdens het persmoment. De Spanjaard wilde als toeschouwer aanwezig zijn op het jeugdtoernooi en wenste daarom geen vragen te beantwoorden van de pers behalve op het daarvoor voorziene moment. Hij werd in Drongen onthaald als een ster al heeft hij verre van sterallures, sympathiek en ontspannen was hij wel.

Foto: fvv

’s Ochtends maakte hij tijd om twee wedstrijden te bekijken. Eentje tussen Zenit Sint-Petersburg en Paris Saint Germain die eindige op 2-0 voor de Russische ploeg. In de andere wedstrijd zag hij de jonge spelertjes van Manchester City met 1-2 onderuit gaan tegen een sterk Besiktas. Hij bekeek die wedstrijd niet op de vip-tribune zoals een echte ster. Wel aan de overkant ervan, een beetje weg van het volk en rustig pratend met Hedwig De Bruyne (vader van) en organisator Paul Naudts. “Hedwig leerde mij wat tactische bewegingen, ik ken er niets van”, grapte de Guardiola achteraf.

Tijdens de wedstrijden hielden drie securitymensen en twee stewards de pers op minstens anderhalve meter en de toeschouwers zelfs op meer dan vijf meter. Zelf nam hij geen bodyguards mee. Verder wandelde de Spanjaard bewust over in plaats van naast het veld richting de perszaal toch om nog even weg te ontsnappen van het volk. Eenmaal van het plein klampten tientallen fans hem vast. Guardiola maakte rustig tijd voor foto’s en handtekeningen. Wat hij zelf vindt van al die aandacht? “Ik weet dat ik knap ben”, doet hij de hele zaal lachen. “Ik word de aandacht soms wel moe. Ik voel mij een normale persoon, maar wanneer je in de media komt, denken mensen dat je speciaal bent.”

Foto: fvv

De Spanjaard praatte ook over Kevin De Bruyne, Vincent Kompany en had hij lof voor de Rode Duivels. Op de vraag waarom hij De Bruyne zo bewondert, antwoordde hij met een kwinkslag: “Ik denk dat zijn vader hem nog meer bewondert.” Na afloop kreeg Guardiola cadeau’s en klampte zowat iedereen, ja ook in de perszaal, hem vast voor een foto. Ook bij het verlaten van de persruimte wachtte een rij fans hem op.

Volgens de security rond Guardiola viel het allemaal best mee. “Geen lastige mensen, niemand echt moeten wegduwen, gewoon ervoor zorgen dat hij door het volk kan wandelen, meer niet.”

Foto: fvv

Behalve de Spaanse coach kwamen ook de bekers die hij met Manchester City dit jaar veroverde naar Drongen. De Premier League-beker en die van de League Cup werden omringd door twee bodyguards. Foto’s nemen mocht, aanraken niet, wat wel bij Guardiola mocht. De sympathieke Spaanse coach deed met zijn komst de bekers en de voetbalsterren van morgen verbleken en zorgde (ongewild) voor een Pep-gekte in Drongen.

Foto: fvv