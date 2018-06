Bazen breken hun hoofd over WK-koorts: wat mogen ze toestaan of verbieden als de Rode Duivels spelen?

Het WK komt eraan en dat is nu al op de werkvloer te merken. Werkgevers kloppen aan bij HR-diensten om te vragen hoe ze deze dagen kunnen overleven. Want ook wanneer de Rode Duivels spelen, moet er gewerkt worden.

“Baas, mag ik met mijn Fellaini-pruik komen werken?” of “Mag ik wat vroeger naar huis, anders mis ik het begin van de match?” Straks slaat de WK-koorts toe en dat zullen de werk­gevers geweten hebben. “Natuurlijk leeft het WK ook op de werkvloer”, zegt Martijn Vanhinsberg van het sociaal secretariaat ADMB. “Omdat bazen veel vragen krijgen van hun personeel over bijvoorbeeld geschminkt naar het werk komen, besloten we om aan de hand van enkele filmpjes op onze website uit te leggen wat kan en wat niet.” Ook bij Securex bereiden ze zich voor op heel wat telefoontjes en ligt een lijst klaar met tips voor werkgevers.

Bij SD Worx verwachten ze niet al te veel problemen en wordt benadrukt dat werkgevers en werknemers gewoon goede afspraken moeten maken. Zodat fans de voetbalmatchen kunnen volgen, maar het werk ook vlot blijft lopen. “Sommige bedrijven gebruiken het WK voetbal als event, het is een soort teambuiling als je met de collega’s kijkt”, zegt Annelies Rottiers. Haar conclusie: de werkgever blijft de baas, ook tijdens het WK.

Dit kan/mag je als baas doen

Uurrooster wijzigen

“Op 18 juni spelen onze Belgen hun eerste wedstrijd tegen Panama al om 17 uur. Daardoor raken medewerkers mogelijk niet op tijd thuis om te supporteren. Daar kan de baas verandering in brengen door het uurrooster tijdelijk te wijzigen en dat minstens 24 uur op voorhand duidelijk te communiceren”, zegt Martijn Vanhinsberg van ADMB. “Dan is de werkgever sowieso in orde met het arbeids­reglement.”

Fellaini-pruik verbieden

“U heeft als werkgever het recht om een kledingetiquette op te leggen in uw onderneming. Dat doet u het best via het arbeidsreglement. Het kan nooit kwaad om de regels nog even in herinnering te brengen. Zeker als u wil vermijden dat uw secretaresse met een Fellaini-pruik aan de balie zit”, zegt Martijn Vanhinsberg van ADMB.

Online uitzending blokkeren

“Alles hangt af van het beleid. Heeft u als baas alle privégebruik van het internet verboden of niet? Zelfs bij vermoeden van misbruik mag u uw werknemer niet controleren zonder een specifieke procedure te volgen. Die procedure moet vooraf aan uw werknemers zijn meegedeeld door middel van een internetreglement”, klinkt het bij Karolien De Prez, woordvoerder van Securex. “Ook het gebruik van persoonlijke smartphones of luisteren naar de radio tijdens het werk kan ver­boden worden.”

Thuiswerk toestaan

“Elke werknemer is vrij om een dag verlof te vragen. Willen te veel mensen tegelijk thuisblijven, kan de baas het best de voorrangsregels van de jaarlijkse vakantie toepassen”, zegt Karolien De Prez. Securex raadt ook aan om van thuis uit werken uitzonderlijk mogelijk te maken. “Dan wint de werknemer alvast de tijd die nodig is om naar huis terug te keren en kan hij de wedstrijden die kort na de arbeidsuren starten probleemloos volgen.”