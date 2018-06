Nederlandse publieke omroep mag niet zomaar geld gaan vragen voor programma’s, waarschuwt minister

De publieke omroep van Nederland mag niet zomaar op eigen houtje geld gaan vragen voor de toegang tot programma’s, waarschuwt de Nederlandse minister van Media Arie Slob. Hij lost een schot voor de boeg nadat De Telegraaf had geschreven over een NPO-plan om veel programma’s achter een betaalmuur te zetten.

Slob heeft “die plannen nog niet ontvangen”. Maar hij benadrukt dat niet “zomaar alles kan (...) zonder overleg”.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) blijven programma’s gewoon gratis online te zien, via het platform NPO Start, wat vroeger Uitzending Gemist heette. Als de NPO de rechten niet heeft, verdwijnen de programma’s na verloop van tijd achter een betaalmuur, maar “het idee dat alles achter een betaalmuur verdwijnt, daar is absoluut geen sprake van”. Er wordt wel nagedacht over allerlei scenario’s, maar er is nog niets vastgelegd, zei de woordvoerder.

De NPO zit in geldnood doordat de reclame-inkomsten sneller dalen dan verwacht. De afgelopen jaren dichtte de Nederlandse regering het gat met geld uit een reservepotje, maar dat is inmiddels leeg. Slob heeft de NPO daarom gevraagd extra inkomsten of besparingen te bedenken.