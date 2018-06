Zo ging het er twee jaar geleden aan toe in Portugal - België

Om 20u45 spelen de Rode Duivels tegen Portugal als voorbereiding op het WK in Rusland. In 2016 nam onze nationale ploeg het ook op tegen de Portugezen met Ronaldo, toen in de aanloop naar het EK in Frankrijk en nog met Marc Wilmots als bondscoach. De Belgen verloren die partij met 2-1 en zetten een zwakke prestatie neer. Enige lichtpunt van hun wedstrijd toen was een knap doelpunt van de broers Lukaku.

De Rode Duivels kwamen in 2016 aan de aftrap met een gewijzigde opstelling. Guillaume Gillet, Jason Denayer, Nicolas Lombaerts (alle drie door niet-selectie), Axel Witsel, Jordan Lukaku en Thomas Vermalen (alledrie geblesseerd) zullen deze keer al zeker niet te zien zijn. Bij Portugal was superster Cristiano Ronaldo er toen, in tegenstelling tot nu, wel bij en hij was goed voor een goal. De andere speler die toen scoorde voor Portugal, Nani, is er vanavond ook niet bij. CR7 is nog op vakantie en Nani behoort niet tot de selectie.

De Belgen hadden in de match van twee jaar geleden moeilijk met de druk van de Portugezen. Na 45 minuten keken ze al tegen een 2-0 achterstand aan. Courtois keepte een sterke match en behoedde de Duivels voor erger. In de tweede helft liep het iets beter bij België en kon Romelu Lukaku voor de enige Belgische treffer zorgen dankzij een assist van zijn broer Jordan. Hij legde zo de 2-1 eindstand vast.

Voor zo’n kunststukje kunnen straks misschien de broers Hazard zorgen?