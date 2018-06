Razan (21) verzorgde als vrijwilligster gewonden op de grens van Israël en Palestina, maar moest dat met haar leven bekopen

De 21-jarige Razan al-Najjar was een vaak gezien gezicht in de conflictzone op de grens van Gaza en Israël, waar Palestijnen al wekenlang protesteren tegen Israël. Als vrijwillige verpleegster hielp ze de gewonde demonstranten. Vrijdag werd de jonge vrouw doodgeschoten door Israëlische soldaten toen ze een gewonde wilde verzorgen, meldt Reuters. De dood van Razan heeft tot (internationale) verontwaardiging geleid.

Razan gold als een van de eerste vrouwelijke vrijwilligers die de gewonde Palestijnse demonstranten ging helpen. Als voorvechter van vrouwenrechten had ze een duidelijke boodschap met haar werk: bewijzen dat vrouwen een belangrijke rol kunnen vervullen in de conservatieve Palestijnse samenleving in de Gazastrook. “Verplegen is niet enkel een taak voor mannen”, zei ze vorige maand in een interview met de New York Times.

En dus was ze geregeld te vinden op de grens tussen Gaza en Israël, waar Palestijnse demonstranten al tien weken lang protesteren. Zo ook vrijdag, toen ze bij het grenshek ten oosten van de stad Khan Younis een gewonde wilde verzorgen. Gekleed in een wit uniform stak ze haar handen in de lucht, zegt een getuige tegen Reuters. “Maar Israëlische soldaten schoten toch. Ze werd geraakt in haar bovenlichaam.” Niet veel later werd de 21-jarige vrijwilligster doodverklaard.

Het lichaam van Razan al-Najjar werd in een Palestijnse vlag door de straten gedragen. Foto: AFP

Het Israëlische leger stelt dat Palestijnse militanten op dat moment Israëlische soldaten beschoten en bekogelden met een granaat en stenen. De legerleiding heeft laten weten dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de dood van Razan.

Internationale verontwaardiging

Volgens de Palestijnen gaat het om een oorlogsmisdaad. Internationaal wordt er verontwaardigd gereageerd op de dood van de Palestijnse. “Medisch personeel is geen doelwit. Gaza heeft genoeg geleden”, schreef Nickolay Mladenov, coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten van de Verenigde Naties, op Twitter.

Medical workers are #NotATarget! My thoughts and prayers go out to the family of #Razan_AlNajjar! #Palestinians in #Gaza have had enough suffering. #Israel needs to calibrate its use of force and Hamas need to prevent incidents at the fence. Escalation only costs more lives. — Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) 2 juni 2018

In Palestijnse vlag door straten gedragen

Razan is het 119de Palestijnse dodelijke slachtoffer sinds de wekelijkse protesten begonnen in maart. Ze was de enige dode op vrijdag, meldt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Wel vielen er ruim 100 gewonden.

De vrijwilligster werd zaterdag begraven. Duizenden personen woonden de begrafenis bij, onder wie gewonden die door de jonge vrouw werden geholpen. Haar lichaam werd door de straten gedragen, gewikkeld in een Palestijnse vlag.