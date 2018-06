Ouders na heisa rond Turkse taallessen: “Anti-integratie? Het is eerder het omgekeerde”

Gent - Ouders die Turkse taallessen organiseren voor Gents-Turkse kinderen snappen de ontstane commotie over het initiatief niet. Staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal ­Demir (N-VA) maakte zich druk over de lessen, waarvan de leraren op de loonlijst staan van de Turkse overheid. Maar de ouders reageren verbaasd: “Een oma en een kleinkind die niet met elkaar kunnen spreken, dat breekt toch je hart?”

“Ik kan niet geloven wat ik hoor”, zei Demir zaterdag in onze krantover de naschoolse lessen Turks in Gent. Zo’n vijftig Gents-Turkse kleuters en lagereschoolkinderen kregen het voorbije schooljaar de lessen in de gebouwen van de stadsscholen. Opvallend: de leraren zijn naar hier gedetacheerd door de Turkse overheid, die álle kosten draagt, van de verblijfplaats tot het loon. De stad Gent stelt enkel de ­lokalen ter beschikking

“Hoe naïef en onwetend kan je zijn? Wat Gent hier faciliteert, is gesubsidieerde anti-integratie”, zei Demir nog. Ook ­onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) reageerde sceptisch.

Oma en kleinkind die niet met elkaar kunnen spreken

In een mededeling laten de ouders nu weten dat de lessen juist het gevolg zijn van een hele goede integratie van de kinderen, meldt VRT NWS. “We doen helemaal niet aan anti-integratie, zoals ons nu wordt verweten. Het is eerder het omgekeerde. Onze kinderen zijn zodanig geïntegreerd en ze spreken thuis zoveel Nederlands dat ze hun andere thuistaal - in ons geval het Turks - amper nog beheersen”, klinkt het. “Dit initiatief kwam er omdat we hen de kans willen geven om te communiceren met hun Turkstalige familie, hier of in Turkije. Een oma en een kleinkind die niet met elkaar kunnen spreken, dat breekt toch je hart?”

Franse les = goed, Turks = slecht

Bovendien hekelen de ouders dat er juist ophef ontstaat over lessen Turks. “Ouders met Vlaamsere namen zouden perfect Franse, Chinese of Italiaanse taallessen kunnen organiseren voor hun kinderen, zonder dat ze daarvoor een reprimande krijgen van de staatssecretaris. Een kind dat naast Nederlands ook Frans en Italiaans kent, is in Vlaanderen goed bezig. Een kind dat ook Arabisch of Turks spreekt, slecht.”

Geen invloed uit Ankara

Verder spreken de ouders tegen dat de Turkse regering invloed uitoefent op de kinderen via de lessen en leraren. “We hebben professionele leerkrachten ingeschakeld, die sowieso al in ons land waren. Daarnaast was ook de Gentse universiteit bij dit initiatief betrokken en waren wij als ouders altijd aanwezig om ervoor te zorgen dat er enkel taalles werd gegeven.”

“Een kind dat de taal maar half kent, kan geen vragen stellen bij mediaberichten of politieke boodschappen”, luidt de boodschap verder. “Een kind dat de taal niet spreekt, kan geen weerwerk bieden. Wij willen onze kinderen wel de kans geven zich te ontwikkelen tot kritische wereldburgers die, niet alleen in het Nederlands, maar hopelijk in zo veel mogelijk andere talen, de vragen kunnen stellen die ertoe doen.”

De ouders denken er niet aan om de lessen te staken. “We zullen het blijven doen. En daar hebben we de toelating van de staatssecretaris niet voor nodig.”