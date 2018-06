Supporters Rode Duivels laten zich zien… op z’n Radja’s

De Rode Duivels spelen zaterdag hun eerste oefeninterland in de aanloop naar het WK. Portugal is in het Koning Boudewijnstadion de tegenstander. Er kwamen weer heel wat Belgische supporters opdagen in Brussel en een deel daarvan droeg een opvallende driekleurige hanekam. Als steun voor Radja ‘Il Ninja’ Nainggolan of gewoon omdat het cool is? Wie zal het zeggen...