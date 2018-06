Tottenham-middenvelder Dele Alli uitgejouwd in eigen Wembley-stadion, en de reden is zelfs nóg gekker

Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd Engeland-Nigeria in aanloop naar het WK klonk luid boegeroep uit het vak van de Nigeriaanse fans elke keer dat Alli aan de bal kwam. Alli sloeg als kind de kans af om voor de Super Eagles te spelen, het Nigeriaans nationaal elftal, en de Nigerianen nemen hem dat nog steeds kwalijk.

LEES OOK (+): De drie troeven van The Three Lions: België hoeft Engeland niet te vrezen, maar moet wel oppassen

De vader van Alli is afkomstig uit Nigeria, maar is compleet vervreemd van de voetballer. Dat is ook de reden waarom die in 2016 de naam op zijn truitje veranderde naar 'Dele': hij voelt namelijk "geen connectie" met zijn achternaam. Dat kan te wijten zijn aan de vervreemde relatie die hij heeft met zijn ouders.

De Nigeriaanse supporters nemen het hem echter duidelijk wel nog kwalijk. Alli had hun absolute sterspeler kunnen zijn, maar koos om in de plaats voor Engeland te spelen, zijn geboorteland. Boegeroep bij elke baltoets van Alli tot gevolg.

Hij speelde voor het eerst in een Engels shirt in 2012, bij de U17. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een basisspeler van de Three Lions.

Nigerian fans booing Dele Alli because his father his from Nigeria pic.twitter.com/J2nZl70U5f — Ian Abrahams (Moose) (@BroadcastMoose) 2 juni 2018

Booing Dele Alli cause he chose England over Nigeria???? Even your own president chose England over Nigeria #ENGNGA — Alaka?? (@Seyithefirst) 2 juni 2018

Nigeria booing Dele Alli for picking England and not them, even tho he was born and raised in England is like the Football Federation Tasmania booing Phil Jones just because he looks like a Tasmanian Devil.. — The Tears of a Clown (@Modmuffin) 2 juni 2018

Nigerian fans understandably booing Dele Alli who chose to play for the country he was born in and has lived in his entire life, instead of playing for Nigeria, the country of his father, who he hates. — GeorgeWeahsCousin (@WeahsCousin) 2 juni 2018

Dele Alli booed by the Nigeria fans. His Dad is Nigerian so he was eligible to play for them. — James Olley (@JamesOlley) 2 juni 2018

Engeland doet vertrouwen op met zege

Engeland heeft zaterdag in een oefeninterland ter voorbereiding op het WK in Rusland Nigeria geklopt. De wedstrijd op Wembley eindigde op 2-1. Engeland treft op het toernooi in de groepsfase de Rode Duivels.

Engeland klom vroeg op voorsprong, toen Gary Cahill (7.) een corner knap binnenkopte. De thuisploeg ging op dat elan door, en aanvoerder Harry Kane (39.) verdubbelde iets voor de rust de score. De spits van Tottenham haalde hard uit, maar Nigeria-keeper Uzoho ging niet helemaal vrijuit en zag de bal onder zijn lichaam tegen de touwen vliegen.

Nigeria sloeg kort na de pauze terug. Alex Iwobi (47.) lukte de aansluitingstreffer. Engeland ging nadien op zoek naar de derde treffer, maar kon geen opening meer forceren in de Nigeriaanse afweer. De bezoekers drongen eveneens schuchter aan, al bleven ook hun pogingen zonder succes. Elderson Echiejile (Cercle Brugge) bleef bij het Afrikaanse land op de bank.

Engeland speelt in Rusland zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen België (28/06). Openen doen 'The Three Lions' tegen Tunesië (18/06), nadien volgt een duel met Panama (24/06). Nigeria neemt het in Rusland op tegen Kroatië (16/06), IJsland (22/06) en vicewereldkampioen Argentinië (26/06).