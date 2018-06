Vertonghen krijgt voor 100e cap dan toch een echt petje, uit handen van een heel speciale vrouw

Jan Vertonghen kreeg dan toch een echt petje voor zijn 100e 'cap' bij de Rode Duivels. Hij zei gisteren op de persconferentie al dat hij het jammer vindt dat hij geen petje krijgt zoals ze in Engeland doen (daar krijgen ze een gouden petje bij hun 100e interland), maar dat kon moeder Ria Mattheeuws niet laten gebeuren. Dus verraste ze haar zoon op gepaste wijze. Toen Vertonghen in 2012 de prijs voor Voetballer van het Jaar won in de Nederlandse Eredivisie, kreeg hij die ook van zijn moeder overhandigd.

Volg hier België-Portugal live: https://www.nieuwsblad.be/sportwereld/live/voetbal/274789.