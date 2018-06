De drie troeven van The Three Lions: België hoeft Engeland niet te vrezen, maar moet wel oppassen

Engeland wordt ook dit jaar geen wereldkampioen. Daarvoor hebben de troepen van bondscoach Gareth Southgate een tekort aan creativiteit en een tekort aan absolute wereldtoppers. Maar The Three Lions toonden zaterdag in hun oefenwedstrijd tegen Nigeria wel drie fameuze troeven waarmee ze elke tegenstander kunnen pijn doen. In vier korte woorden: lengte, snelheid en Harry Kane.

