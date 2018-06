De Trumps gaan gezellig op gezinsweekend, maar van Melania ontbreekt (nog altijd) ieder spoor

Beslissen of er nu wel of geen top komt met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is zwaar werk en dus vertrok de Amerikaanse president Donald Trump op een ontsnappend weekendje met zijn gezin. Er is echter één opvallende afwezige: van first lady Melania ontbreekt ieder spoor. Al 22 dagen lang.

Donald Trump is vrijdag met een groot deel van zijn gezin vertrokken naar het presidentiële buitenverblijf in Camp David, in de staat Maryland, voor een weekendje weg. Dochters Ivanka en Tiffany, zoon Donald Jr. en schoonzoon Jared Kushner, ze stapten allemaal in de helikopter die hen naar het buitenhuis zou brengen. Maar Melania Trump, de vrouw van de president, die was opnieuw nergens te bekennen.

Opnieuw? Inderdaad. Het is ondertussen immers al 22 dagen geleden dat de first lady nog werd gesignaleerd. Op 10 mei werd ze voor het laatst gezien in het openbaar. Melania was te bewonderen naast haar man toen drie Amerikanen, die in Noord-Korea hadden gevangengezeten, verwelkomd werden. Enkele dagen later bracht het Witte Huis naar buiten dat de 48-jarige Melania was opgenomen in het ziekenhuis en een succesvolle nieroperatie had ondergaan.

Waar is Melania?

De afwezigheid van Melania zorgde voor heel wat gespeculeer. Zo schreven Amerikaanse media dat mevrouw Trump helemaal niet naar het Witte Huis was teruggekeerd, zoals de president beweerde. Ze zou naar New York terug zijn gegaan om voor zoon Barron te zorgen. Of zelfs met Robert Mueller, de speciale aanklager in de zaak rond Russische inmenging in de verkiezingen, praten.

Op die berichten reageerde Melania eerder deze week via Twitter. “Ik zie dat de media overuren draaien om te speculeren waar ik ben en wat ik doe. Wees gerust, ik ben in het Witte Huis met mijn familie. Ik voel me goed en werk hard voor de kinderen en het Amerikaanse volk.”