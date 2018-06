Drama voor Kompany: Rode Duivel verlaat geblesseerd het veld tegen Portugal

Vincent Kompany heeft geblesseerd het veld verlaten in de oefenmatch van de Rode Duivels tegen Portugal. De verdediger ging onmiddellijk richting de kleedkamer en zou intussen al het stadion verlaten hebben. Dedryck Boyata viel in voor speler van Manchester City. Voorlopig is er nog niets bekend over de aard van de blessure. Voor de Rode duivels zou het een aderlating zijn mocht Kompany het WK missen. De verdediger heeft de laatste jaren vaak last van blessures en miste daardoor al het EK in 2016 in Frankrijk. Opnieuw een groot toernooi missen, zou een grote teleurstelling zijn voor hem.