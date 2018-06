Na 11 jaar geeft eigenaar van populair Torhouts café zijn zaak door aan… de ‘concurrent’

Torhout - Giovanni Vanhaerens laat zijn bekende zaak Café 57 in de Torhoutse Stationsstraat over aan Sacha Vandenkendelaere. Dat heeft hij zopas zelf bekendgemaakt tijdens het afscheidsfeest in zijn café. Sacha Vandenkendelaere runde bijna negen jaar het café Apropoo schuin tegenover Café 57. “De zaak zal een mix worden van de beide café’s”, verduidelijkt Sacha. “Er komt ook een nieuwe naam maar die houd ik voorlopig nog geheim.”

Dat Giovanni Vanhaerens (37) al een tijdje uitgekeken is op het zware horecabestaan was bekend. Hij maakte daar geen geheim van. Maar aan wie hij zijn populaire studentencafé zou overlaten was nog een groot mysterie. Tot nu. Tijdens het afscheidsfeest in Café 57, dat hij elf jaar lang met hart en ziel gerund heeft, gaf hij tot ieders verrassing de fakkel door aan zijn “overbuur” Sacha Vandenkendelaere (40).

Vandenkendelaere staat sinds augustus 2008 achter de toog van café Apropoo, eveneens zeer populair onder studenten. Maar dat café sluit over enkele weken de deuren wegens problemen met de handelshuurovereenkomst. “Ik ben zeer tevreden dat ik mijn zaak aan Sacha kan overlaten,” zegt Giovanni. “We hebben altijd een goede verstandhouding gehad. Mijn zaak is bij hem in goede handen. Daar ben ik zeker van. Sacha en ik waren al een tijdje in onderhandeling en hebben sommigen op een dwaalspoor moeten zetten omdat we het zeker geheim wilden houden tot vandaag. En dat is ons gelukt.”

Meubels maken

Giovanni wil zich voortaan meer gaan toeleggen op zijn meubelbedrijfje Made with Wood, dat sinds enige tijd gevestigd is in een loods op de site van de voormalige meubelfabriek Thor. “Ik ben ten slotte meubelmaker van opleiding”, zegt hij. “Alle meubels in Café 57 heb ik zelf gemaakt. Voorts wil ik ook mijn mobiele mojitobar Mojito on the Road verder uitbouwen. Door mijn werk in het café had ik daar te weinig tijd voor.”

Op 22 juni zijn zowel café Apropoo als Café 57 open voor het einde van de examens. Daags nadien geeft Sacha er nog een laatste keer een stevige lap op in café Apropoo. “Ik ben blij en ook opgelucht dat ik al het moois dat ik in Apropoo heb opgebouwd in een prachtige zaak als Café 57 kan verderzetten. Het café zal een nieuwe naam krijgen maar die houd ik nog even geheim. Het concept zal een mix zijn van Café 57 en Apropoo. De nieuwe zaak zal pas in augustus de deuren openen. Maar op 28 juni zal de afterparty van de Exodus van het zesde middelbaar daar wel nog plaatsvinden. En dan zal ik daar ook voor het eerst achter de bar staan.”

“Laatste keer alle registers open”

Onder de noemer “The Last Chapter” neemt Sacha op 23 juni passend afscheid van Apropoo. “We trekken nog een laatste keer alle registers open”, lacht hij. “Met een dansvloer in openlucht en een rist dj’s die de voorbije jaren de revue gepasseerd zijn.”