Bondscoach niet gerust in blessure van Kompany, Spanjaard heeft veel lof voor één bepaalde invaller

Roberto Martinez had een zorgelijke blik. De bondscoach maakt zich grote zorgen rond Vincent Kompany die het veld in de tweede helft met een zo mogelijk nog zorgzamer gezicht met een liesblessure had verlaten. Maandag maakt de bondscoach zijn 23 spelers (wellicht met een vervanger voor Kompany) voor Rusland bekend.

“Een harde klap”, zei Martinez toen hij naar de toestand van Kompany werd gevraagd. “We zullen nog 24 tot 48 uur moeten wachten hoe het met zijn liesblessure gesteld zal zijn. Maar vrolijk word je hier natuurlijk niet van. Dit is heel erg. We maken ons zorgen, grote zorgen. Ik hoop dat alles nog in orde komt. Hij zei in dat korte gesprek dat hij iets had gevoeld en geen enkel risico wilde nemen.”

Alles aan het gezicht en de lichaamshouding van Martinez wees erop dat het moeilijk wordt om Kompany nog op tijd opgelapt te krijgen. Twee weken buiten strijd is genoeg om de verdediger van Manchester City het WK te laten missen. Mandag maakt de bondscoach alvast zijn 23 namen voor Rusland bekend.

“Dat is de bedoeling, ja. Hoewel we nog moeten afwachten hoe het met Kompany afloopt. Nu heb ik de lijst van 23 spelers wel in mijn hoofd. Ik had echt deze wedstrijd nodig om de laatste knopen door te hakken en sommige spelers nog eens aan het werk te zien. In elk geval: ik vind dat de invallers het vandaag goed hebben gedaan.

Christian Kabasele en Leander Dendoncker stonden zaterdag niet op het wedstrijdblad, Jordan Lukaku zat op de bank met rugnummer 25 en Matz Sels zag Koen Casteels opwarmen toen Thibaut Courtois dreigde uit te vallen. Dedryck Boyata, Adnan Januzaj en Christian Benteke kregen dan weer speelminuten.

"Ze lieten allemaal zien dat ze er graag willen bij zijn. Benteke zat van de eerste minuut goed in de wedstrijd en Januzaj toonde veel initiatief. Zijn kansen zijn zeker gestegen. Sinds januari is hij volwassener geworden. Het was goed om hem in actie te zien, hij is dat type speler dat altijd iets kan bijbrengen. Vanaf zijn eerste balcontact was hij al gevaarlijk."

Te offensief

Niemand had genoten van de wedstrijd maar Martinez probeerde nog een en ander recht te praten. Hoewel hij ook moest toegeven dat het allemaal maar povertjes was.

“Ik wil de spelers feliciteren met hun goed gedrag . We begonnen de wedstrijd heel goed. 20 minuten speelden we goed. Daarna kwam er een fysieke terugval waardoor Portugal wat kansen kreeg. Dit was een oefenduel. Die zijn er om te leren en we hebben vandaag heel wat geleerd.”

Met Alderweireld-Kompany-Vertonghen stonden er gisteren slechts drie échte verdedigers op het veld. De flankspelers Carrasco en Meunier zijn meer offensief georiënteerd. Daardoor kwam de defensie te zwaar onder druk.

“Ik heb dingen geleerd hoor. Daarvoor diende deze wedstrijd. We wisten dat we tegen de Europese kampioen speelden en dat het moeilijk zou worden. Ik zal wel hier en daar sleutelen. Het feit dat Dembélé (eigenlijk de vervanger van verdedigende middenvelder Witsel, nvdr) soms hoger speelde dan De Bruyne was omdat we in de aanvangsfase veel ruimte kregen van de Portugezen. Dat werd aangepast en dan kregen we het moeilijker. In de tweede helft werd met de inbreng van Fellaini de ruimte voor de Portugezen beperkter. Dat speelde in ons voordeel.”