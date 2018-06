COLUMN. Iedere dag nieuwe verdachtmakingen, complottheorieën, afrekeningen: héérlijk, zo’n WK

Er worden matrassen geteld om te kijken welke Rode Duivels zijn afgevallen. Volgens mij zegt dat niets. Dries Mertens neemt zijn matras bijvoorbeeld altijd mee in zijn handbagage en Thibaut Courtois moet op de grond slapen. Hij duikt in bed en in Rusland kunnen de bedden dat niet aan. Russische bedden zijn zo gemaakt dat je er dronken van drank heel voorzichtig in moet kruipen.