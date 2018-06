Dodelijk ongeval Luik: bestuurster vervolgd voor onvrijwillige doodslag

Dison - Bij een ongeval zaterdagochtend in het Luikse Dison, is een jonge vrouw omgekomen. Dat meldt de brandweer. In de auto zaten drie vrouwelijke twintigers op de terugweg van een nachtje stappen. Een van hen kwam om. De bestuurster van het voertuig zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden voor onvrijwillige doodslag, zo maakte het parket van Luik na het verhoor bekend.

Het ongeval vond plaats omstreeks 6.15 uur in de rue de Mont in Dison. De jongeren kwamen van de Carré in Luik, toen de bestuurster de controle over het stuur verloor. Ze botste tegen verschillende geparkeerde wagens. De botsing was zo hevig dat de passagier die vooraan zat, het leven liet. De passagier achteraan raakte zwaargewond. De bestuurster liep minder zware verwondingen op, maar verkeerde wel in shock.

De vrouw moet haar rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Ze zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden, meldde het parket.

De vrouw werd na haar verhoor vrijgelaten, zei het parket zaterdagavond. “Ze zegt dat ze achter het stuur kroop omdat ze minder had gedronken dan haar vriendinnen.” De vrouw testte positief op alcohol.