Twee klimmers komen om in Yosemite National Park

Bij de beklimming van de bekende bergwand ‘El Capitan’, in het Yosemite nationaal park in Californië, zijn twee klimmers om het leven gekomen.

Ze stortten zaterdag omstreeks 8.15 uur lokale tijd naar beneden op de zogenaamde ‘Freeblast Route’, zo bevestigen de parkautoriteiten. Over de identiteit van de klimmers en de precieze omstandigheden van hun val bestaat nog onduidelijkheid.

Hun overlijden komt er minder dan twee weken nadat een wandelaar in Yosemite verongelukte, door bij regenweer van een klif te vallen.

Yosemite in het westen van de VS is bekend omwille van zijn dramatische rotsformaties. Elk jaar bezoeken meer dan vier miljoen mensen het nationaal park.