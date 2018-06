Gewelddadige dood buitenlander shockeert Slovakije

In het centrum van de Slovaakse hoofdstad Bratislava is een Filipijn zo zwaar in elkaar geslagen dat hij enkele dagen later in het ziekenhuis is overleden. Enkele belangrijke regeringsleden spraken zich dit weekend uit tegen het geweld, nadat verschillende aanwijzingen van racistische motieven waren opgedoken.

Regeringsleider Peter Pellegrini zei dat hij onthutst was, justitieminister Gabor Gal en binnenlandminister Denisa Sakova veroordeelden de “afschuwelijke daad”. Ze beloofden snel opheldering en een juiste straf voor de dader. Antifascistische activisten riepen via Facebook op tot een betoging tegen racistisch geweld woensdag.

Het geweld deed zich vorige week voor in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de recentste informatie van politie en media zou een 28-jarige Slovaak twee buitenlandse vrouwen lastiggevallen hebben. Een 36-jarige collega van de twee vrouwen probeerde hen te beschermen en de dader te kalmeren. Maar daardoor werd hij zelf slachtoffer. De dader sloeg hem neer en schopte hem meermaals tegen het hoofd. Donderdag overleed hij in het ziekenhuis. Hij was al jarenlang werknemer van een IT-bedrijf in Bratislava.