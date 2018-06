Leerkracht aangeklaagd nadat hij puppy aan schildpad voert voor de ogen van zijn studenten

Een leerkracht die lesgeeft in Presto, in de Amerikaanse staat Idaho, is aangeklaagd voor dierenmishandeling. Hij zou een zieke puppy gevoerd hebben aan een schildpad, en dat voor de ogen van zijn studenten.

Robert Crosland geeft al een aantal jaren les aan de Preston Junior High School, maar vooral het incident met de schildpad zal enkele leerlingen nog heel lang bij blijven. De Amerikaanse leerkracht zou na de lesuren voor de ogen van enkele leerlingen zijn schildpad gevoederd hebben met een puppy. Nu wordt de man aangeklaagd voor dierenmishandeling.

“Puppy was al ziek”

Het voorval dateert van maart en leidde tot verschillende petities tegen én voor de man. De leerkracht, die gekend stond om zijn liefde voor de wetenschap, wordt door dierenrechtenorganisatie Peta een pestkop genoemd, “iemand die niet in de buurt van beïnvloedbare jonge mensen mag zijn”. Er volgde een klacht van dierenmishandeling. In een van de petities luidde de vraag: “Willen we echt dat leraren levende dieren doden voor de ogen van beïnvloedbare jongeren?” Ze werd getekend door 190.000 mensen.

Toch heeft Crosland ook voorstanders. Op de “We Support Crosland”-petitie staan al 4.000 handtekeningen. “We willen onze steun betuigen aan de man die ons veel heeft bijgebracht over de wetenschap op een nieuwe manier en zelf echt van zijn werk houdt”, klinkt het daar. Het zijn vooral collega’s en ex-studenten die hem steunen. Sommige supporters leggen uit dat de puppy al ziek was en dat het daarom het juiste was om te doen.

Invasieve soort

Toen de feiten bekend raakten, nam het ministerie van landbouw de schildpad in beslag. Crosland had immers geen vergunning voor het dier. Het zou bovendien een invasieve soort geweest zijn, een dier dat zich buiten haar oorspronkelijke habitat heeft gevestigd en een bedreiging vormt voor inheemse soorten. Het dier werd uiteindelijk op “humane wijze geëuthanaseerd”, aldus het ministerie.

Crosland kan tot maximaal zes maanden gevangenisstraf en een boete tot 5.000 dollar krijgen, omgerekend zo’n 4.300 euro. Zelf heeft de leerkracht nog niet gereageerd.