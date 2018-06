Portugese kranten opvallend lovend voor eigen team: “Duivels in de achterzak”

In ons Belgenlandje weerklonk de kritiek op het nationale team zaterdagavond erg luid, maar bij tegenstander Portugal waren andere geluiden te horen. De Portugese media waren opvallend positief over de prestatie van hun team tijdens de oefeninterland tegen de Rode Duivels. “Dit team had weer het aroma van Euro 2016”, klonk het.

Sportkrant A BOLA kopte groot “Op de goede weg. Zeer positieve signalen tijdens uitdagende test. We zijn terug een team. Onze start was niet goed, maar dit team had nadien weer het aroma van de ploeg op Euro 2016.” Zit er dan weer een verrassing in zoals twee jaar geleden, toen de Seleção onverwacht zegevierde op het EK in Frankrijk? Op het Iberisch Schiereiland lijken ze er alvast in te geloven.

De voorpagina van A BOLA.

Tribuna Expresso had het over een Portugal dat “controleerde en bij momenten domineerde. Tegen de Belgen was er nooit reden tot bezorgdheid. In het slot van de eerste helft kwijnde België weg, verder dan een schot van Vertonghen en enkele zwakke voorzetten kwamen ze niet. Mertens en Hazard kunnen fantastisch dribbelen, het spel verleggen en de bal controleren, maar ze zijn allergisch aan passen.” Duidelijke woorden.

Record, eveneens een sportkrant, liet nog iets straffere taal toe op de voorpagina. “Duivels in de achterzak”, luidt de hoofdtitel. “Zelfs zonder Cristiano Ronaldo speelt Portugal gelijk bij één van de titelkandidaten. De selectie liet zien waarom ze kampioen van Europa is.” Ook bondscoach Fernando Santos kreeg een plaatsje op de voorpagina: “In mijn ogen stond er een team.”

Kompany is nieuws

In de media buiten Portugal was er veel aandacht voor de blessure van Vincent Kompany. “Domper dreigt voor België: Kompany geblesseerd bij gelijkspel tegen Portugal”, koppen onze noorderburen van het Algemeen Dagblad. “De Belgische fans mogen zich zorgen maken”, zegt de Franse sportkrant L’Equipe over de blessure van Kompany. “Zorgen voor Kompany nadat Belgische verdediger van het veld strompelt”, schrijft de Daily Mail.

Niet alleen Kompany trok de aandacht, want ook de prestatie van de Rode Duivels werd onder de loep genomen. “Een wedstrijd om snel te vergeten, al had Jan Vertonghen een reden om de avond te herinneren nadat hij als eerste Belg ooit 100 caps verzamelde”, zegt de BBC. “De Belgische spelers werden uitgefloten tijdens een zwakke start van hun WK-voorbereiding”, schrijft de Daily Mail. “België probeerde vlot en vol overtuiging te spelen, maar tegen het goed georganiseerde en solide Portugal lukte dat niet.”

“Portugal was beter in de eerste helft, maar na de pauze namen de Belgen het commando over en over de hele match gezien waren zij de betere ploeg”, aldus het Spaanse Marca. “Portugal mocht echt niet klagen en het duidelijk dat bij afwezigheid van Cristiano Ronaldo dit een zeer matige ploeg is.”België en Portugal zijn twee schaduwfavorieten die in Rusland het allerhoogste kunnen nastreven, maar in een nogal teleurstellende wedstrijd bleef het 0-0”, zei het Italiaanse Gazzetta dello Sport.