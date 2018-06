Vliegtuigje crasht in New York: minstens twee doden, nog twee vermist

Twee mensen zijn om het leven gekomen nadat zaterdagnamiddag een klein vliegtuig is neergestort bij Long Island, een eiland dat onderdeel is van de Amerikaanse stad New York. Momenteel wordt nog met man en macht gezocht naar twee vermiste inzittenden. Dat meldt CBS New York.

Volgens de nieuwssite gaat het om een Piper PA31 Navajo. Het vliegtuigje crashte zaterdag rond 15:20 bij de kust van Indian Wells Beach.

Volgens persagentschap AP waren er vier mensen aan boord. De lokale kustwacht meldt dat er twee lichamen zijn geborgen. Samen met vissers wordt nog gezocht naar de twee andere inzittenden.

