Man vertrekt naar het werk met gigantische python in de motorkap van zijn wagen

Toen winkelier Tee Natwijit zijn auto wou nemen om richting het werk te vertrekken, werd hij verrast door een probleempje in de motorkap. Een python van meer dan 3 meter verstopte zich op de warmste plek van de wagen. “Ik heb er nachtmerries over’, zei de Thaise man.

Het waren enkele omstaanders die Tee Natwijit uit Thailand waarschuwden, ze hadden de staart van de slang zien bewegen. De winkelier was geschokt maar ging toch even dichterbij om een kijkje te nemen. Toen hij de motorkap van zijn Isuzu Grand Adventure 4x4 opensloeg, deinsde hij meteen terug: de massieve python staarde hem aan.

De Thaise man belde meteen de lokale dierenverzorgers. Zij konden de slang uiteindelijk uit de wagen krijgen met een stok en een lasso. Op beelden die door omstaanders werden gemaakt is te zien hoe de slang zich helemaal rond de motorkap had gekronkeld. “Als het hevig regent en het klimaat daardoor koeler wordt, zoeken slangen een warme en droge plek”, legde reddingswerker Kritpol Poolsong uit. “Automotoren zijn perfect voor hen. Mensen kunnen ze beter elke dag controleren voor ze in de auto stappen en wegrijden.” Het dier woog maar liefst 30 kg en werd nadien terug in de natuur vrijgelaten.

Nachtmerries

De winkelier zal zich het ongewone avontuur nog lang herinneren. “Veel kippen verdwenen de laatste tijd, ik denk dat we de schuldige nu gevonden hebben”, zei Natwijit nog. “Ik mag er niet aan denken dat ik de slang pas zou ontdekt hebben al rijdend. Misschien was hij dan bij mijn benen beland, ik heb daar al nachtmerries over!”