Brand aan bijlokaal van operatiekwartier in ziekenhuis in Beveren

Beveren - In het Oost-Vlaamse Beveren is er zondagmorgen brand ontstaan in een bijlokaal van het operatiekwartier van het AZ Nikolaas. Het ging om een kortstondige brand die geen gevaar betekende voor het personeel en de patiënten, melden de brandweer en het gemeentebestuur van Beveren.

De oorzaak van de brand was een motor van een zonnewering die oververhit was geraakt, zegt Thierry Van Goethem, zonecommandant van de Hulpverleningszone Waasland. “Het vuur was snel onder controle. De brand in de oververhitte motor had ook impact op het isolatiemateriaal in de spouwmuur, maar ook dat hebben we onder controle. We zijn nu volop bezig met de nacontrole. Daarom voeren we in elke kamer metingen uit. Die moeten garanderen dat de luchtkwaliteit overal goed is.”

Niemand raakt gewond, zegt burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren. “Het vuur ontstond aan een bijlokaal van het operatiekwartier, waar op dat moment niemand aanwezig was. Daardoor was er ook geen impact op de patiënten en het personeel. Niemand moest zijn of haar kamer of werkplek verlaten.”