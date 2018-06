POLL. Welke vijf Rode Duivels moeten morgen nog wegvallen uit de selectie?

Maandag om 10 uur is het zover: dan komen we te weten welke 23 landgenoten de eer van de Rode Duivels zullen verdedigen op het WK in Rusland. Momenteel heeft bondscoach Roberto Martinez nog een voorselectie van 28 spelers, waaruit dus nog vijf namen zullen afvallen. Welke vijf spelers zou u thuislaten?