Bart Hesters is Mister Gay Belgium 2018: “Rimpel minder of meer, gelijkheid wint telkens weer”

In Theater Elckerlyc in Antwerpen werd zaterdagavond de 32-jarige Bart Hesters verkozen tot Mister Gay Belgium 2018. De zorgkundige uit Lochristi is hierdoor voor één jaar de ambassadeur van en voor de Belgische LGBT+ gemeenschap. Een eer die hij totaal niet zag aankomen: “Iedereen had zo het beste van zichzelf gegeven dat ik het niet kon geloven.”

Foto: Photonews

Het werd een bruisende avond in Antwerpen. In totaal mochten twaalf mannen aantreden gedurende een show vol défilés, interviews en muzikale acts van allerlei Belgische artiesten. Ook de jury bestond uit bekend volk. Onder meer Josje Huisman, Laura Groeseneken, Koen Crucke en Jan Verheyen mochten mee beslissen over de winnaar. Uiteindelijk was het Staatssecretaris Zuhal Demir die Bart Hesters mocht uitroepen tot winnaar.

Het was niet de enige prijs die de Oost-Vlaming in de wacht mocht slepen. Eerder die avond mocht hij ook al pronken met Mister Fotogeniek. “Ook dat had ik totaal niet verwacht”, aldus Hesters. De overwinning is meteen ook het startschot van een zeer druk jaar. “Maar het wordt heel leuk, ik zie het volledig zitten.”

Hong Kong

Hesters koos een opvallend thema om campagne mee te voeren. Onder de naam “een rimpel minder of meer, gelijkheid wint telkens weer” wilde hij ook de oudere holebi’s en transgenders binnen woonzorgcentra een stem geven. “Nog te vaak blijven ouderen in de kast zitten”, klinkt het in een van zijn campagnevideo’s die hij op sociale media plaatste.

Nick Van Vooren (21) uit Eeklo en Josip Gallet (25) uit Oosterzele belandden op de tweede en derde plek. Het was inmiddels de zesde keer dat het evenement plaatsvond. Volgend jaar zal Hesters mogen deelnemen aan de Mister Gay World-verkiezingen in Hong Kong.