Frontale botsing tijdens ritje met oldtimer: bestuurders in kritieke toestand afgevoerd

Geraardsbergen -

Zaterdagavond werden twee mannen in levensgevaar naar het ziekenhuis in Geraardsbergen afgevoerd nadat hun wagens frontaal botsten. De toestand van beide chauffeurs zou ondertussen stabiel zijn, de schade aan beide wagens is erg groot. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.