Leuvense politie heeft handen vol met vechtpartijen tijdens weekend

Leuven - Tijdens het afgelopen weekend kreeg de Leuvense politie heel wat oproepen binnen over vechtpartijen of uit de hand gelopen ruzies. Zo werd onder meer een vrouw geslagen die een vriendin wou verdedigen tegenover een vrijpostige man en kreeg een barman een glas naar het hoofd geslingerd.

Op de Oude Markt in Leuven ontstond er vrijdagnacht een vechtpartij waarbij één man van twee anderen rake klappen kreeg. Toen de politie ter plaatse kwam zette het duo het op een lopen. Ze konden echter snel ingerekend worden. Het betroffen twee 24 jarige mannen uit Leuven.

Niet veel later ontstond een ruzie tussen een 44 jarige man en een jonge vrouw van 24. De man zocht ongewenst toenadering tot een vriendin van de vrouw, en toen zij tussenbeide kwam kreeg ze zelf verschillende vuistslagen in het gezicht. De politie nam de kennelijk dronken man mee.

Een politieploeg werd vrijdagnacht ook aangesproken door een slachtoffer van slagen en verwondingen. De 27 jarige man uit Leuven had van een onbekende man een slag in het gezicht gekregen in café Ambiorix. Hij werd hierbij licht gewond. De politie stelde proces-verbaal op en zal bijkomend onderzoek doen naar de identiteit van de verdachte op basis van camerabeelden. Het slachtoffer keerde zich tijdens de tussenkomst echter tegen de politie en moest daarop zélf overgebracht worden naar het commissariaat.

Een 23 jarige man zonder verblijfplaats in België kreeg vrijdagnacht ook een vuistslag in de Kortestraat. De politie werd verwittigd toen de dader reeds was gaan lopen. Hij kon niet meer aangetroffen worden. De jongeman werd overgebracht naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. Er werd proces-verbaal opgesteld.

Glas naar het hoofd

Zaterdagnacht kreeg de barman van café Allegria een glas naar het hoofd geslingerd. Een 21 jarige man uit Holsbeek maakte zijn beklag over wisselgeld en gooide een bierglas naar de 22 jarige barman uit Haacht. De barman liep lichte verwondingen op in het gezicht en de politie werd erbij geroepen. De klant werd meegenomen naar het commissariaat en er werd proces-verbaal opgesteld.

In de Drinkwaterstraat ontaarde zaterdagnacht een discussie over een vrouw in een vechtpartij. Een 32 jarige man uit Begijnendijk kon het niet verkroppen dat zijn ex-vriendin met een 31 jarige Leuvenaar meeging. De discussie liep uit de hand en de man uit Begijnendijk gaf verschillende vuistslagen in het gezicht van de Leuvenaar. Deze kwam ten val en verloor het bewustzijn. De politie kwam dadelijk ter plaatse en rekende de dader in. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis met zware verwondingen, maar is buiten levensgevaar. De politie stelde proces-verbaal op.