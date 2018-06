Dansende FBI-agent lost per ongeluk schot in nachtclub na achterwaartse salto Video: YouTube

Een FBI-agent ligt sinds kort onder vuur nadat hij zaterdag een man heeft verwond in een nachtclub in de Amerikaanse stad Denver. Op amateurbeelden die sinds kort circuleren op sociale media, valt te zien hoe de man per ongeluk een schot loste nadat hij zijn wapen eerst uit zijn holster viel. De politie van Denver onderzoekt momenteel de zaak.

De beelden werden bemachtigd door journalist Ryan Haarer. Het filmpje toont hoe de man in kwestie buiten zijn diensturen even de remmen losgooide in een nachtclub. Hij waagde zich daarbij zelfs aan een spectaculaire salto, al viel vervolgens zijn wapen uit zijn holster. Toen hij kort nadien het pistool wilde oprapen, loste hij per ongeluk een schot.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ — Ryan Haarer (@RyanHaarer) 3 juni 2018

Een man raakte gewond aan zijn been en werd overgebracht naar een lokaal ziekenhuis. Volgens Sonny Jackson, de woordvoerder van de politie van Denver, is zijn toestand stabiel.

Er is momenteel een onderzoek lopende rond het incident. Volgens CBS Denver is het voorlopig onduidelijk of de FBI-agent op het moment van het ongeval dronken was. Bloedtesten zullen moeten uitwijzen of alcohol al dan niet een belangrijke factor was. De identiteit van de betrokken agent is nog niet vrijgegeven.