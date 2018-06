Hilarische open brief moet flaterdoelman Karius lokken naar … Italiaanse derde klasse: “Maar ook hier wordt het geen makkie”

Na zijn blunders in de Champions League-finale is de toekomst voor Loris Karius bij Liverpool erg onzeker. Daarvan wil de Italiaanse derdeklasser Rimini FC profiteren. Met een hilarische open brief biedt de Italiaanse voorzitter van de club de Duitse doelman een uitweg om te bekomen van zijn horroravond in Kiev.

“Loris Karius viert op 22 juni zijn 25ste verjaardag”, begint voorzitter Giorgio Grassi zijn open brief. “I nodig hem graag uit om voor enkele dagen te komen naar het gastvrije Rimini. Ik zou erg blij zijn om hem hier te ontmoeten en Karius zo te herinneren dat het moed vraagt, of zelfs gezond verstand, om te begrijpen dat de beste levenslessen vaak de zwaarste zijn om te dragen.”

“Ik wil graag Loris helpen om een groot voorbeeld te worden voor degenen die in het voetbal en in het gewone leven onderuit zijn gegaan er weer recht te staan. Als verjaardagscadeau bied ik hem graag een meerjarig contract aan bij Rimini FC, de ideale club om zijn kalmte, zelfvertrouwen te hervinden en kracht te geven om zijn dromen te volgen.”

“Maar laten we duidelijk zijn: ook hier wordt het geen gezondheidswandeling, want hij zal de strijd moeten aangaan met onze huidige, geweldige doelman Francesco ‘Ciccio’ Scotti. Maar hij zal sowieso een grote familie vinden en een stad die hem zal steunen om weer de nummer één te worden.”

Rimini dwong afgelopen seizoen de promotie af naar de Italiaanse Serie C. Of Karius zal ingaan op het voorstel van de jolige voorzitter en Rimini een bezoek zal brengen, is vooralsnog niet geweten.