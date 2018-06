Spectaculaire roof: voor 50.000 euro aan accordeons gestolen via dak

Kalmthout - Een spectaculaire inbraak in muziekwinkel Mikes Music in Kalmthout. Daar gingen dieven via een gat in het dak aan de haal met een tiental accordeons. Zowel nieuwe instrumenten als instrumenten van klanten zijn verdwenen. Van de dieven is er voorlopig geen spoor.

Het was een zware klap voor Smeulders. Donderdagnacht drongen de dieven binnen in zijn zaak via het plafond en konden ze verschillende accordeons ter waarde van in totaal ruim 50.000 euro stelen. “Ik zag vrijdagochtend enkele gaten in het plafond van de accordeonruimte”, vertelde hij. “Toen had ik door wat er gebeurd was.”

Voordien hadden de daders ook al gaten gemaakt in een ander lokaal. Toen ze merkten dat ze in de verkeerde ruimte zaten, deden ze nog een tweede poging. Die bleek de goede te zijn. Opmerkelijk daarbij: het alarm van de zaak wisten ze zonder problemen te omzeilen.

“Ze zijn heel gericht te werk gegaan”, vervolgde Smeulders. “Ze namen de Italiaanse accordeons mee, wat qua productie kwalitatief de beste instrumenten zijn.” Onder de gestolen exemplaren zaten ook enkele accordeons van klanten. “Gelukkig waren ze zeer begripvol, ze wisten dat ik er niks aan kon doen.” De politiezone Grens onderzoekt momenteel de zaak.