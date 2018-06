Vermaelen brengt goed nieuws over blessure: “Of ik fit geraak? Dat komt wel in orde”

Toch ook goed nieuws van bij de @BelRedDevils ? "Of ik fit geraak? Komt in orde!", aldus Thomas Vermaelen ???? ?? https://t.co/9xv636imyT #BELPOR pic.twitter.com/7LEJQwb8KU

Terwijl er nog grote vraagtekens hangen rond de ernst van de blessure bij Vincent Kompany kwam Thomas Vermaelen met hoopvol nieuws voor het komende WK. Na afloop van de oefenmatch tegen Portugal vertelde de verdediger aan VTM Nieuws dat hij normaal wel fit geraakt voor het komende WK. “Of ik de volgende match al speel, moeten we nog beslissen.”

Vermaelen viel half mei geblesseerd uit bij FC Barcelona met een scheurtje in de hamstring. Een hele tijd bleef het onduidelijk of hij voor de start van het WK in Rusland fit zou geraken, maar aan de micro van VTM Nieuws bevestigde hij dat “het wel in orde komt.”

Goed nieuws dus voor de defensie van de Rode Duivels, waar gisteren Kompany geblesseerd uitviel. Het blijft nog wachten op een medische update voor meer informatie over de ernst van de blessure. De kans bestaat dat Vermaelen de volgende oefenmatch tegen Egypte al achterin moet opdraven. “Dat moeten we nog beslissen”, aldus de verdediger zelf. “Dat ik extra belangrijk wordt door de blessure van Vincent? Dat weet ik niet, we zullen zien hoe erg de kwetsuur is.”

LEES OOK:

- Vandaag meer duidelijkheid over blessure Kompany

- ANALYSE. Zo zal het niet lukken, zeker niet zonder Kompany