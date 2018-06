Wereldbeker is na wereldreis in Moskou aangekomen

De wereldbekertrofee is elf dagen voor de start van het WK (14 juni - 15 juli) na haar reis rond de wereld aangekomen in Moskou. “Vanaf vandaag is Moskou de voetbalhoofdstad van de wereld, en we begroeten de trofee als een oude vriend”, verklaarde Sergej Sobjanin, burgemeester van de Russische hoofdstad, zondag.

De Russische president Vladimir Poetin en FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaven in september 2017 in Moskou de aftrap van de wereldreis. Sindsdien legde de trofee een tocht af langs 24 Russische steden en meer dan vijftig landen. Geïnteresseerden kunnen de beker van maandag tot donderdag bewonderen in het Gorkipark in Moskou.

De WK-wedstrijden vinden plaats in twaalf stadions verspreid over elf gaststeden. Organisator Rusland opent het toernooi op 14 juni met een duel tegen Saoedi-Arabië in het Olympisch Stadion Loezjniki in Moskou. Dat stadion is een maand en een dag later ook het decor van de finale.