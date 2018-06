De definitieve WK-selecties: Rusland rekent op doelman Gabulov van Club Brugge

Ten laatste maandag moeten de definitieve WK-selecties worden doorgegeven aan de FIFA. Sommige landen hakten echter nu al de knoop door. Zo werd Club Brugge-doelman Vladimir Gabulov opgenomen in de definitieve selectie van Rusland, terwijl Moses Simon (AA Gent) en Uche Agbo (Standard) werden gepasseerd bij Nigeria. Een overzicht.

RUSLAND: Gabulov (34) en Ignashevich (38) moeten voor ervaring zorgen

Club Brugge-doelman Vladimir Gabulov is opgenomen in de definitieve selectie van Rusland voor het WK. Bondscoach Stanislav Cherchesov maakte zondag zijn selectie met 23 spelers bekend. Gabulov (Club Brugge)Vorige maand had bondscoach Cherchesov zijn 28-koppige voorselectie de wereld ingestuurd. Vijf spelers moesten dus nog afvallen. De ongelukkigen zijn Soslan Dzhanaev (Rubin Kazan), Roman Neustädter (Fenerbahce), Konstantin Rausch (Dinamo Moskou), Fedor Chalov (CSKA Moskou) en Alexander Tashaev (Dinamo Moskou).

Club Brugge-doelman Vladimir Gabulov is er wel bij. De 34-jarige Gabulov telt tien caps achter zijn naam. Hij stond voor het laatst onder de lat in 2013. Ook de 38-jarige verdediger Sergei Ignashevich behoort tot de selectie. Hoewel hij al een punt achter zijn interlandcarrière had gezet, kwam Ignashevich terug op zijn beslissing op vraag van bondscoach Cherchesov, omdat Ruslan Kambolov (Rubin Kazan) zich blesseerde op de laatste speeldag van de Russische competitie. Zenit-aanvaller Aleksandr Kokorin (48 caps, 12 goals) is niet op tijd hersteld van zijn kruisbandblessure en mist het WK.

Gastland Rusland opent het WK op 14 juni in Moskou tegen Saudi-Arabië. Daarna wachten in groep A duels met Egypte (19 juni) en Uruguay (25 juni).

Doelmannen: Igor Akinfeev (CSKA Moskou), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Andrey Lunev (Zenit Sint-Petersburg)

Verdedigers: Vladimir Granat (Rubin Kazan), Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskou), Andrey Semenov (Ahmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit Sint-Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moskou), Sergei Ignashevich (CSKA Moskou)

Middenvelders: Yury Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin (CSKA Moskou), Alan Dzagoev (CSKA Moskou), Alexander Erokhin (Zenit Sint-Petersburg), Yury Zhirkov (Zenit Sint-Petersburg), Roman Zobnin (Spartak Moskou), Daler Kuzyaev (Zenit Sint-Petersburg), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Alexander Samedov (Spartak Moskou), Denis Cheryshev (Villarreal)

Aanvallers: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexey Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Fedor Smolov (Krasnodar)

NIGERIA: Zonder Moses Simon (AA Gent) en Uche Agbo (Standard)

Ook Gernot Rohr, de Duitse bondscoach van Nigeria, heeft zijn beslissing genomen: de geblesseerde Moses Simon (AA Gent) en Uche Agbo (Standard) zaten in de voorselectie, maar vallen alsnog uit de boot. Elderson Echiejile, die dit seizoen kampioen werd met Cercle Brugge in 1B, zit wel in de definitieve kern.

De Nigeriaanse selectie telt met William Troost-Ekong (ex-AA Gent) en Wilfred Ndidi (ex-Racing Genk) wel nog twee spelers die een verleden hebben in de Jupiler Pro League. Vorige maand riep bondscoach Rohr 30 spelers op in zijn voorselectie, zeven spelers moesten dus nog afvallen. Naast Moses Simon en Uche Agbo vielen ook Dele Ajiboye (Plateau United), Olaoluwa Aina (Chelsea), Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv), Mikel Agu (Bursaspor) en Junior Lokosa (Kano Pillars) af.

Zaterdag verloor Nigeria een oefenwedstrijd in en tegen Engeland, een van de WK-tegenstanders van de Rode Duivels in groep G. In Wembley werd het 2-1 voor het gastland. Nigeria werd op het WK ingedeeld in groep D. De Super Eagles ontmoeten daarin Kroatië (16 juni), IJsland (22 juni) en Argentinië (26 juni).

Doelmannen: Ikechukwu Ezenwa (Enyimba/Nig), Daniel Akpeyi (Chippa United/ZAf), Francis Uzoho (Deportivo La Coruna/Spa)

Verdedigers: William Troost-Ekong (Bursaspor/Tur), Leon Balogun (Mainz 05/Dui), Kenneth Omeruo (Kasimpasa/Tur), Bryan Idowu (Amkar Perm/Rus), Chidozie Awaziem (Nantes/Fra), Abdullahi Shehu (Bursaspor/Tur), Elderson Echiejile (Cercle Brugge/BEL), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag/Ned)

Middenvelders: John Obi Mikel (Tianjin Teda/Chn), Ogenyi Onazi (Trabzonspor/Tur), John Ogu (Hapoel Beer Sheva/Isr), Wilfred Ndidi (Leicester City/Eng), Oghenekaro Etebo (Las Palmas/Spa), Joel Obi (Torino/Ita)

Aanvallers: Odion Ighalo (Changchun Yatai/Chn), Ahmed Musa (CSKA Moskou/Rus), Victor Moses (Chelsea/Eng), Alex Iwobi (Arsenal/Eng), Kelechi Iheanacho (Leicester City/Eng), Simeon Nwankwo (Crotone/Ita)

AUSTRALIË: Veteraan Tim Cahill speelt vierde WK

Doelmannen Danny Vukovic (Racing Genk) en Mathew Ryan (ex-Club Brugge en Genk) hadden eerder al zekerheid gekregen omtrent hun WK-deelname. Fran Karacic (Lokomotiva Zagreb), Josh Brillante (Sydney FC), James Troisi (Melbourne Victory, ex-Zulte Waregem) en Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa, ex-Roeselare) zijn de laatste afvallers bij Australië. Veteraan Tim Cahill is er wel bij. Hij speelt zijn vierde WK, na 2006, 2010 en 2014.

Australië is tijdens de groepsfase in Rusland ingedeeld in poule C, met verder Frankrijk, Denemarken en Peru.

Doelmannen: Brad Jones (Feyenoord/Ned), Matthew Ryan (Brighton & Hove Albion/Eng), Danny Vukovic (Racing Genk/BEL)

Verdedigers: Aziz Behich (Bursaspor/Tur), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos/Jap), Matthew Jurman (Suwon Bleuwings/ZKo), James Meredith (Millwall/Eng), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers/Aus), Trent Sainsbury (Grasshoppers/Zwi)

Middenvelders: Jackson Irvine (Hull City/Eng), Mile Jedinak (Aston Villa/Eng), Robbie Kruse (VfL Bochum/Dui), Massimo Luongo (Queens Park Rangers/Eng), Mark Milligan (Al-Ahli/Sau), Aaron Mooy (Huddersfield Town/Eng), Tom Rogic (Celtic/Sch)

Aanvallers: Daniel Arzani (Melbourne City/Aus), Tim Cahill (Millwall/Eng), Tomi Juric (FC Luzern/Zwi), Matthew Leckie (Hertha BSC/Dui), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds/Jap), Dimitri Petratos (Newcastle Jets/Aus) en Jamie Maclaren (SV Darmstadt 98/Dui).

URUGUAY: Drie middenvelders naar huis

De Uruguayaanse bondscoach Oscar Tabarez moest nog drie spelers laten afvloeien. De drie ongelukkigen waren de middenvelders Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders), Federico Valverde (Deportivo La Coruna) en Gaston Ramirez (Sampdoria). De selectie wordt aangevoerd door de vedetten Luis Suarez (FC Barcelona) en Edinson Cavani (Paris Saint-Germain).

Het WK begint voor Uruguay op 15 juni, dan treft het in groep A Egypte. Daarna volgen Saoedi-Arabië op 20 juni en gastland Rusland op 25 juni.

Doelmannen: Fernando Muslera (Galatasaray/Tur), Martin Silva (Vasco de Gama/Bra), Martin Campana (Independiente/Arg)

Verdedigers: Diego Godin (Atlético Madrid/Spa), Sebastian Coates (Sporting Lissabon/Por), José Maria Gimenez (Atlético Madrid/Spa), Maximiliano Pereira (Oporto/Por), Gaston Silva (Independiente/Arg), Martin Caceres (Lazio Rome/Ita), Guillermo Varela (Penarol)

Middenvelders: Nahitan Nandez (Boca Juniors/Arg), Lucas Torreira (Sampdoria/Ita), Matias Vecino (Inter Milaan/Ita), Rodrigo Bentancur (Juventus/Ita), Carlos Sanchez (Monterrey/Mex), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca/Mex), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro/Bra), Diego Laxalt (Genoa/Ita), Cristian Rodriguez (Penarol)

Aanvallers: Cristhian Stuani (Girona/Spa), Edinson Cavani (PSG/Fra), Maximiliano Gomez (Celta Vigo/Spa), Luis Suarez (Barcelona/Spa)

ZUID-KOREA: Debutant met Barça-verleden behoort tot gelukkigen

De Zuid-Koreaanse bondscoach Shin Tae-yong rekent op Lee Seung-woo, die in de jeugdreeksen voor Barcelona aantrad. Hij maakte pas maandag zijn debuut in de oefeninterland tegen Honduras (2-0 zege).

De 20-jarige Lee wordt beschouwd als één van de grootste Zuid-Koreaanse talenten. In augustus 2017 zette de vleugelspeler zijn handtekening onder een contract bij het Italiaanse Verona, maar Barça bedong naar verluidt een terugkoopclausule.

Ook Moon Seon-min en Oh Ban-suk, die eveneens tegen Honduras hun debuut vierden, mogen zich opmaken voor het WK. Verder rekent de Zuid-Koreaanse bondscoach op sterkhouders Son Heung-min (Tottenham) en Ki Sung-yueng, die Swansea City recent verliet na de degradatie uit de Premier League.

Zuid-Korea opent op het WK in groep F tegen Zweden (18/06). Nadien volgen nog groepswedstrijden tegen Mexico (23/06) en titelverdediger Duitsland (27/06). Vrijdag gingen de Zuid-Koreanen voor eigen publiek met 1-3 onderuit tegen Bosnië en Herzegovina in een vriendschappelijke interland.

Doelmannen: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu FC)

Verdedigers: Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (FC Tokio), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Seoel), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors)

Middenvelders: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (FC Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United).

Aanvallers: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg)

TUNESIË: Dylan Bronn (AA Gent) krijgt zekerheid

De Tunesische bondscoach Nabil Maaloul maakte vrijdagavond na het 2-2 gelijkspel in Genève in een oefeninterland tegen Turkije al zijn definitieve kern bekend. Dylan Bronn (AA Gent) mag zich opmaken voor de Wereldbeker.

Tunesië, op 23 juni de tweede tegenstander van de Rode Duivels in groep G, moest nog zes spelers thuislaten en dat werden Moez Ben Cherifia, Bilel Mohsni, Khalil Chammam, Mohamed Wael El Arbi, Ahmed Akaichi en Karim Laaribi. Ook Anice Badri (ex-Moeskroen), vrijdag nog trefzeker tegen Turkije, mag naar Rusland.

De Tunesiërs treffen naast de Rode Duivels ook nog Engeland (18 juni) en Panama (28 juni). Het is voor het Noord-Afrikaanse land de vijfde WK-deelname. Zowel in 1978, 1998, 2002 als 2006 sneuvelden de Adelaars van Carthago in de eerste ronde. In 2002 speelden ze in de groepsfase 1-1 gelijk tegen de Rode Duivels.

Doelmannen: Moez Hassan (L.B.Chateauroux/Fra), Aymen Mathlouthi (Al Batin/Sau), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab/Sau)

Verdedigers: Hamdi Nagguez (Zamalek/Egy), Dylan Bronn (AA Gent/BEL), Rami Bedoui (Etoile du Sahel/Tun), Yohan Ben Alouane (Leicester City/Eng), Syam Ben Youssef (Kasimpasa/Tur), Yassine Meriah (CS Sfaxien/Tun), Oussama Haddadi (Dijon/Fra), Ali Maaloul (Al Ahly/Egy)

Middenvelders: Elyes Skhiri (Montpellier/Fra), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly/Sau), Ghaylène Chaalali (Espérance de Tunis/Tun), Ferjani Sassi (Annasr/Sau), Ahmed Khalil (Club Africain/Tun), Seifeddine Khaoui (Troyes/Fra), Wahbi Khazri (Rennes/Fra).

Aanvallers: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak/Sau), Anice Badri (Espérance de Tunis/Tun), Bassem Srarfi (Nice/Fra), Naim Sliti (Dijon/Fra), Sabeur Khelifa (C.Africain/Tun).

SERVIË: Spajic (ex-Anderlecht) mag mee

De Servische bondscoach Mladen Krstajic nam verdediger Uros Spajic, die recent Anderlecht ruilde voor het Russische Krasnodar, op in zijn definitieve WK-selectie.

Met Luka Milivojevic (Crystal Palace, ex-Anderlecht), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Roma, ex-Genk) en Aleksandar Mitrovic (Newcastle United, ex-Anderlecht) bevat de Servische selectie nog enkele spelers die eerder op Belgische velden te bewonderen waren. Ivan Obradovic (Anderlecht) en Stefan Mitrovic (Gent) haalden eerder de voorselectie al niet.

De vier spelers die Krstajic liet afvloeien waren de geblesseerde Matija Nastasic (Schalke 04) en verder Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Maksimovic (Valencia) en Aleksandar Jovanovic (Aarhus).

De Serviërs spelen hun eerste wedstrijd op het WK tegen Costa Rica (17/06). Daarna volgen in groep E nog duels met Zwitserland (22/06) en Brazilië (27/06).

Doelmannen: Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado/Ser), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv/Isr), Marko Dmitrovic (Eibar/Spa)

Verdedigers: Aleksandar Kolarov (AS Roma/Ita), Antonio Rukavina (Villarreal/Spa), Milan Rodic (Rode Ster Belgrado/Ser), Branislav Ivanovic (Zenit Sint Petersburg/Rus), Uros Spajic (Anderlecht/BEL), Milos Veljkovic (Werder Bremen/Dui), Dusko Tosic (Besiktas/Tur), Nikola Milenkovic (Fiorentina/Ita)

Middenvelders: Nemanja Matic (Manchester United/Eng), Luka Milivojevic (Crystal Palace/Eng), Marko Grujic (Cardiff City/Eng), Dusan Tadic (Southampton/Eng), Andrija Zivkovic (Benfica/Por), Filip Kostic (Hamburg/Dui), Nemanja Radonjic (Rode Ster Belgrado/Ser), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Roma/Ita), Adem Ljajic (Torino/Ita)

Aanvallers: Aleksandar Mitrovic (Fulham/Eng), Aleksandar Prijovic (PAOK Thessaloniki/Gri), Luka Jovic (Eintracht Francfort/Dui)