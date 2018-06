Hoe snel zie jij welke Rode Duivel op deze tekening staat?

Op 14 juni start het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. In de aanloop naar het toernooi maakt kunstenaar Sanil Chitrakar elke dag een tekening van een Rode Duivel. De speler die ditmaal aan bod komt, is iemand die volop moet strijden voor een plaatsje in de definitieve selectie van Roberto Martinez die hij om 10 uur zal aankondigen. Hoeveel seconden heb jij nodig om te achterhalen wie het is?