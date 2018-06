Travis studeerde als eerste Amerikaan in Noord-Korea: over spionnen, oude vrouwtjes en honden en katten in de zoo

In de zomer van 2016 werd Travis Jeppesen de eerste Amerikaan die in Noord-Korea ging studeren om er de taal te leren. Over wat de bizarre taferelen die hij daar meemaakte heeft de journalist en schrijver nu een boek geschreven: van honden en katten in de zoo tot omaatjes die op brute wijze van de straat worden geplukt en een akelig lied waarmee de hoofdstad ontwaakt. En dan zijn er nog de talrijke spionnen die iedereen in de gaten houden.

Jeppesen, een 36-jarige Amerikaan die in Berlijn woont, was al drie keer eerder naar het land van Kim Jong-un geweest. Tijdens deze korte trips schreef hij over de kunst en architectuur van het land voor verschillende tijdschriften. Maar in de zomer van 2016 kreeg hij via touroperator Tongil Tours de kans om een maand lang naar Noord-Korea te gaan om er de taal te leren aan de universiteit van hoofdstad Pyongyang, meldt New York Post. Die kans liet Travis niet schieten.

Tijdens zijn tijd in Pyongyang viel hij van de ene verbazing in de andere. Travis verbleef in het Sosan Hotel, dat hij omschrijft als “groots, paleisachtig en leeg”. Hij had een kamer op de 28e verdieping. Tegenover hem woonde twee andere buitenlanders: een Franse student en de Australische baas van Tongil Tours, die eveneens Koreaans kwamen leren. Voor de rest was er niemand te bekennen op de hele verdieping.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Foto: AFP

Lied om wakker te worden

De eerste ochtend in Pyongyang werd Travis om 05.00 uur wakker van een akelig geluid dat van buiten kwam. Een ritueel dat zich iedere dag zou herhalen: blijkbaar wordt de stad gewekt met een instrumentale versie van een Noord-Koreaans nummer dat Kim Il-sung, de eerste leider van Noord-Korea, vereert. “Het was zeer akelig en heel bizar”, vertelt Jeppesen. “Het herinnert je eraan dat de ‘Grote Leider’ overal is waar je gaat. Op ieder moment.”

Een aangename verrassing was het eten in het hotel en de stad, zegt de Amerikaan verder. Het was een mix van Chinese en westerse gerechten, die “verrassend goed smaakten”. Zo aten hij en de twee andere buitenlanders Italiaans op de eerste avond.

Universiteit zonder elektriciteit

Straatbeeld in Pyongyang. Foto: BELGAIMAGE

Het schoolprogramma van Travis was overzichtelijk: hij kreeg iedere ochtend twee uur les van maandag tot en met vrijdag. Maar erg modern was de universiteit niet, stelt de journalist. Zo hebben de Noord-Koreanen niet altijd toegang tot elektriciteit. De universiteit van Pyongyang zat geregeld zelfs zonder. “De gangen waren donker. Bovendien waren er niet echt leidingen en water in de toiletten”, zegt hij. “Toen besefte ik me pas dat dit eigenlijk een arm derdewereldland is.”

Namiddagen en weekends waren bedoeld voor huiswerk en excursies. De buitenlanders werden op hun trip standaard vergezeld door twee gidsen, die de ‘gasten’ niet alleen moesten rondleiden, maar ook in de gaten houden.

Overal spionnen

Maar ook de bevolking zelf wordt constant gecontroleerd. Ieder woningcomplex heeft zijn eigen spion -meestal een vrouw van middelbare leeftijd- die de inminbanjang genoemd wordt. Haar job is het om alles te weten te komen over de bewoners en die informatie terug te koppelen aan de regering. “Een goede inminbanjang weet exact hoeveel lepels en eetstokjes er in iedere keuken staan.”

Dat wil niet zeggen dat deze vrouwen altijd strikt de regels naleven. Zo leerde Jeppesen een inminbanjang kennen die een van haar woningen verhuurde als hotel voor amoureuze koppels, om zo wat extra geld te verdienen.

Het idee dat hij constant in de gaten werd gehouden, werd al snel moeilijk voor de Amerikaan. “Psychologisch gezien was het heel zwaar. Op momenten dat ik alleen was en niemand mij in de gaten hield, had ik toch een vervelend gevoel, omdat het zo normaal was dat ik bekeken werd.” Travis vermoedt dat zijn computer, telefoon en hele kamer werden afgetapt en bespioneerd.

Het gebouw van de staatskrant Rodong Sinmun in Pyongyang. Foto: BELGAIMAGE

Honden en katten in de zoo

Verder viel het de journalist op dat Noord-Korea geen huisdierencultuur kent. “Het is altijd een arm land geweest dat het moeilijk had om zijn burgers te voeden. Een huisdier is een ongelooflijk luxeproduct voor hen.”

Dat leverde opmerkelijke taferelen op in de zoo van Pyongyang. Volgens officiële staatsmedia zijn er ruim 650 diersoorten te zien en zo’n 6.000 beesten in totaal. Twee soorten zouden in een westerse zoo echter niet als exotisch gezien worden: doodgewone honden en katten. Jeppesen zag er onder meer Yorkshire terriërs.

Oude vrouw van straat gesleurd

Bij het verlaten van de zoo stuitte de Amerikaan op een ander vreemd incident. Een oudere vrouw die ijs en snoep stond te verkopen, werd plots door twee agenten in de kraag gevat. Ze tilden haar op, maar de verkoopster verzette zich. Het mocht niet baten: ze werd weggedragen. “Ik probeerde te zien waar ze naartoe werd genomen, maar ik raakte hen kwijt. Ik denk niet dat het goed voor haar is afgelopen.”

Ondanks de vreemde gebeurtenissen, keerde Travis dit jaar opnieuw terug naar het land om er twee weken lang wat extra lessen te volgen. “Ik heb een vreemde passie voor Noord-Korea gekregen, ook al is het een verschrikkelijk oord.”