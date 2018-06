Schietincident in Berlijnse Dom: agent schiet man met mes neer

In de Dom van Berlijn, een van de belangrijkste kerken van de stad, heeft de lokale politie zondagmiddag een man neergeschoten. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. Er wordt niet uitgegaan van een terroristisch motief.

Een agent van de Berlijnse politie heeft zondagmiddag rond 16.00 uur een man in zijn been geschoten in de bekende Dom, meldt Die Welt. Het zou gaan om een Duitser die in de kerk schreeuwde en tierde, en met een mes in het rond zwaaide. Daardoor ontstond de nodige paniek, waarbij bezoekers het gebouw ontvluchtten.

Een werknemer van de Dom belde de politie, die ter plaatse snelde. De messentrekker zou daarop een agent hebben willen aanvallen, waarna die de man neerschoot. Hij raakte gewond aan de benen. De man verkeert niet in levensgevaar.

Verder zou ook een agent gewond geraakt zijn bij het incident. Voor zover bekend vielen er geen andere gewonden.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

^yt — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3 juni 2018

Gebied afgezet

Op Twitter zijn video’s door ooggetuigen geplaatst, waarop agenten met machinegeweren te zien zijn. Een getuige vertelt dat hij drie schoten hoorde.

De Berliner Dom ligt op het historische ‘Museumsinsel’ midden in de Duitse hoofdstad. Vooral op zondag zijn daar veel toeristen aanwezig. Het gebied rond de kerk is afgezet. De politie en andere hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.