Laura De Neve van Anderlecht wint Sparkle en is de beste voetbalster in de Belgische competitie

Laura De Neve heeft zondag in het Thermae Palace in Oostende de vierde Sparkle voor de beste voetbalster in de Belgische competitie in ontvangst mogen nemen. De verdedigster van Anderlecht haalde het voor Kassandra Missipo (AA Gent) en Riete Loos (Racing Genk).

De 23-jarige De Neve volgt op de erelijst Racing Genk-middenveldster Lien Mermans op. De prijs is voor De Neve, die ook voor de Red Flames uitkomt, een bekroning op een uitstekend seizoen. Ze pakte namelijk voor het eerst in twintig jaar de landstitel met Anderlecht.

Louise Van Den Bergh werd gelauwerd als beste doelvrouw. De keepster van OH Leuven ging Lisa Lichtfus (Standard), die de prijs vorig jaar won, en Ines Fernández (Anderlecht) vooraf. Sarah Wijnants (Anderlecht) werd dan weer uitgeroepen tot beste belofte. Elena Dhont (AA Gent) en Celien Guns (OH Leuven) mochten mee op het podium. Tot slot kreeg ook Ella Van Kerkhoven (Anderlecht) haar trofee van topscoorster, waardoor het paars-witte feestje compleet was.

In februari werd Janice Cayman, de 29-jarige aanvalster van het Franse Montpellier, verkozen tot Gouden Schoen bij de vrouwen. Die trofee is dan weer voor de beste speelster met de Belgische nationaliteit.