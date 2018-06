Hendrik Vuye: “Mails lijken met opzet ongeloofwaardig gemaakt”

Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) heeft naar eigen zeggen een brief in handen waarin staat dat de mails die minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) in diskrediet kunnen brengen, vervalsingen zijn.

“Het lijkt wel alsof iemand die mails met opzet ongeloofwaardig wil maken of dat er een echte klungelaar aan het werk is”, zegt Vuye zondag. SP.A-voorzitter John Crombez is immers lang niet de enige die de mails in kwestie ontvangt. Aan Vuye werden woensdag door “een bron” ook twee mails bezorgd. Eentje uit 2012 en een andere van april 2017, met daarin ongeveer dezelfde boodschap als de mails die Crombez had gekregen.

“Bij ons zijn de knipperlichten meteen afgegaan toen we die mail kregen”, zegt Vuye. Hij toonde zich dan ook meteen erg kritisch. En donderdag om half twee - net voor de Kamer begon aan het plenaire debat - kreeg hij opnieuw een enveloppe per koerier met een tweede belastende mail. “Tot mijn grote verbazing zat daar ook een briefje bij dat de mails [...] vervalsingen zijn van bestaande mails.”

Morsdood

Vuye heeft er het raden naar in welk spel er wordt gespeeld. “Heeft men geprobeerd ons ook in diskrediet te brengen maar gezien dat het niet lukte? Als wij in die val getrapt waren, dan waren we als kleine fractie morsdood geweest.” Vuye maakt deel uit van de tweepersoonsfractie Vuye & Wouters. Hij riep donderdag in de Kamer alle fractie op om de mails die ze krijgen openbaar te maken zodat een onderzoek naar de authenticiteit kan gevoerd worden.

Anonieme legerbronnen zeiden eerder in De Morgen al dat de mails die Crombez afgelopen woensdag in de openbaarheid bracht, om aan te tonen dat de hele vervangingsprocedure voor de F-16”s een “groot rookgordijn” is, niet koosjer waren. “Van negen van de elf documenten over de vervanging van de F-16”s waar we de hand op konden leggen, hebben we de authenticiteit kunnen checken”, verdedigde de SP.A.-voorzitter zich zaterdagochtend in De ochtend op Radio 1. “Van deze twee mails konden we dat niet, maar we hebben wel bronnen kunnen raadplegen om te checken dat de informatie die in die mails staat, de minister heeft bereikt.”

“Zeker van mijn stuk”

“Ik ben zeer zeker van mijn stuk”, aldus nog Crombez. Hij gelooft niet dat die hem opgestuurd zouden zijn om de geloofwaardigheid van SP.A te schaden. “Dat lijkt mij voer voor romans. Maar zelfs als dat zo zou zijn, laat ons dat de authenticiteit van die documenten dan in het parlement bespreken. Maar dat blokkeert de meerderheid.”