Wereldrecord hoeve-ijs eten verpulverd in Beernem

Beernem - In een zonovergoten Bulskampveld in Beernem is deze namiddag het wereldrecord hoeve-ijs eten verpulverd.

Er zijn naar schatting 6.500 mensen naar het Bulskampveld afgezakt. Daarvan konden er zich 5.000 registreren. Veel te veel, want er waren ‘slechts’ 3.600 voorgeschepte bolletjes voorzien. En die moesten binnen de 20 minuten verdeeld worden aangezien het record vereist dat de ijsjes tegelijkertijd opgegeten worden.

Achteraf konden degenen zonder ijsje wel nog een ijsje kopen, maar die telden niet meer mee voor het record. “We beseffen dat we sommigen hebben moeten ontgoochelen maar we waren slachtoffer van ons eigen succes”, zegt Sylvie Decoutere van KVLV. “We hadden nooit verwacht dat er zoveel volk zou komen opdagen. We hadden meer ijsjes kunnen voorzien, maar bij regenweer hadden we dan misschien duizenden ijsjes in de vuilnisbak moeten gooien.”

Het vorige record stond op 3.049 ijsjeslikkers en werd in 2010 gevestigd in Antwerpen.

De recordpoging in Beernem was een initiatief van KVLV en de provincie West-Vlaanderen en vormde de spectaculaire apotheose van de Week van de Korte Keten. Al het roomijs dat gebruikt werd voor de recordpoging werd dan ook gedraaid door een vijftal lokale producenten. Vanuit een zestal koelwagens werden de voorgeschepte ijsjes verdeeld onder het publiek. Televisiegezicht Sean Dhondt praatte het evenement aan elkaar.