Kevin De Bruyne ziet Anderlecht triomferen in gesmaakte KDB Cup

RSC Anderlecht heeft de 3de editie van de KDB Cup gewonnen, het internationale U15-tornooi genoemd naar Kevin De Bruyne. Een sterk deelnemersveld met onder meer Manchester United, Besiktas en Zenit Sint-Petersburg, een uitgebreid nevenprogramma én opgemerkte gasten als Kevin De Bruyne zelf en zijn coach Pep Guardiola, lokten een recordaantal van 7500 voetbalfans naar Drongen.

Na een gesloten wedstrijd haalde Anderlecht het van de verrassende finalist AZ Alkmaar na een erg spannende penaltyreeks. AZ Alkmaar sleepte wel twee individuele prijzen in de wacht: voor de beste speler (Kian Fitz-Jim) en beste doelman (Daniël Deen). Charlie McNeil van Manchester City werd topschutter van dit tornooi. Tot slot won Zenit Sint-Petersburg de trofee voor de fairplay.

De andere Belgische ploegen lieten het dit jaar een beetje afweten en eindigden onderaan de rangschikking. In groep B kwam Racing Genk uit tegen AZ en Chelsea. De Limburgers moesten zaterdag zowel tegen de Nederlanders (0-2) als tegen de Engelsen (1-3) het hoofd buigen en eindigde zo puntenloos laatste in hun poule. Op zondag lukte het wel beter voor de Genkse U15. In de play-offs wonnen ze eerst met 0-1 van PSG, klopten ze Club Brugge na strafschoppen en in hun laatste match verpletterden ze AA Gent met 5-1.

AA Gent eerder de twee groepsmatchen van groep C telkens nipt verloren van Odense BK en Borussia Dortmund. Tegen de Duitsers waren er na een 1-1 gelijkspel strafschoppen nodig om de winnaar aan te duiden en daarin moesten de jonge Buffalo’s zich gewonnen geven. Odense won met het kleinste verschil. In de play-offs was ook PSG te sterk met 2-0.

Tot slot was ook Club Brugge vertegenwoordigd met hun U15-ploeg. De youngsters pakten na strafschoppen de drie punten tegen Besiktas. Na eerder verlies tegen Manchester City (3-5) eindigden ze toch op gelijke hoogte van de Engelsen en de Turken. Maar door het minste doelpuntensaldo moesten ze zondag de play-offs spelen. Daarin wonnen ze van AA Gent, maar gingen ze onderuit tegen Racing Genk. In hun laatste match versloegen de Bruggelingen PSG met 0-2.

Guardiola: “In mijn hart neemt jeugdvoetbal belangrijke plaats in”

Op zaterdag zorgde de doortocht van Pep Guardiola, de topcoach van Manchester City, voor een eerste hoogtepunt. De charmante Catalaan volgde met veel aandacht verschillende wedstrijden en nam uitgebreid de tijd voor selfies en handtekeningen. Bij de ouders van Kevin stak Guardiola meermaals de loftrompet af over hun 26-jarige zoon. Tijdens een persconferentie benadrukte hij nog eens zijn liefde voor het jeugdvoetbal. Guardiola liet weten onder de indruk te zijn van de professionele organisatie van de KDB Cup: “Toen ik jong was, speelde ik ook dit soort tornooien. Tegen ploegen uit andere landen spelen, dat blijft een prachtige belevenis. Ik was hier niet in Drongen louter om Kevin De Bruyne te plezieren. In mijn hart neemt jeugdvoetbal nu eenmaal een belangrijke plaats in. Daarom ook dat ik zo veel mogelijk wedstrijden wilde volgen.”

Zondagochtend, met de oefeninterland tegen Portugal nog in de benen, bracht Kevin De Bruyne ook zelf een bezoekje aan zijn Cup. Ook Kevin volgde enkele wedstrijden mee vanuit de dug-out. Nadat Paris Saint-Germain met 0-2 de boot in ging tegen Club Brugge werden de Parijzenaars persoonlijk getroost door de Rode Duivel: “Blijf geloven in jezelf, in je teammaats en je eigen kunnen! “

Uiteraard waren de organisatoren van de KDB Cup erg tevreden over het voorbije weekend. “We kunnen uitpakken met een tornooi op wereldniveau, vergelijkbaar met hetgeen Kevin De Bruyne momenteel vertegenwoordigt. Daar zijn we bijzonder fier op”, aldus tornooileider Jeroen Verhille. “Een schitterende happening werd het weer, voor jong en oud”, vulde KDB Cupvoorzitter Paul Naudts aan. “Anderlecht werd de verdiende winnaar. Het is leuk om ook eens een Belgisch team op onze erelijst te hebben.”

De vierde editie van de KDB Cup vindt plaats op 25 en 26 mei 2019.

Ranking KDB Cup 2018:

1.RSC Anderlecht

2.AZ Alkmaar

3.Odense BK

4.Manchester City FC

5.Zenit Sint-Petersburg

6.Beşiktaş JK

7.Chelsea FC

8.Borussia Dortmund

9.KRC Genk

10.Club Brugge

11.Paris Saint-Germain

12.KAA Gent