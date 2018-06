“Doemscenario” dreigt voor Britten als Brexit-akkoord uitblijft: binnen twee weken tekort aan voedsel, benzine en medicijnen

Wanneer het Verenigd Koninkrijk geen akkoord sluit met de Europese Unie voordat de Brexit in werking treedt, krijgen de Britten binnen twee weken te kampen met een tekort aan voedsel, benzine en medicijnen. Dat staat in een geheim document van de Britse Brexit-minister David Davis.

Volgens de huidige afspraken moet het Verenigd Koninkrijk in maart 2019 de EU verlaten. Voor die tijd kan er een akkoord komen over de handelsrelatie tussen beide partijen. Maar geen deal is beter dan een “bad deal”, heeft de Britse premier Theresa May meermaals gezegd sinds het Brexit-referendum in juni 2016.

Een ‘no deal’ kan echter grote gevolgen hebben voor het land, zo schetsen Britse ambtenaren. Er werden drie scenario’s opgesteld, zo blijkt uit het geheime document, waar de Sunday Times over bericht: één scenario met milde gevolgen, één met ernstige gevolgen en de laatste die de weinig subtiele bijnaam ‘Armageddon’ kreeg.

Themabeeld. Foto: EPA-EFE

Lege winkelrekken en geen medicijnen in ziekenhuis

Mochten de gevolgen van het uitblijven van een akkoord ‘slechts’ ernstig zijn -dus het tweede scenario-, dan zit het Verenigd Koninkrijk al met een heel groot probleem, zegt een bron tegen de krant. Allerlei goederen zullen op zich laten wachten doordat er uitvoerige controles nodig zijn in de havens en op vliegvelden. Een havenstad als Dover zal vanaf de eerste dag na de Brexit de pijn voelen, klinkt het.

Vanaf dan worden de problemen alleen maar groter. Na enkele dagen zullen de rekken in supermarkten in meer afgelegen gebieden leeg zijn en na twee weken komen ziekenhuizen zonder medicijnen te zitten.

Ook gevolgen voor vasteland

Maar ook op het Europees vasteland zullen de gevolgen merkbaar zijn, met name in Frankrijk. Het effect laat echter wat langer op zich wachten, ongeveer een half jaar.

Het Verenigd Koninkrijk en Brussel proberen al twee jaar afspraken te maken over de Brexit. Eén van de grootste twistpunten is een akkoord over import en export van goederen.