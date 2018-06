Ronse - N-VA Ronse presenteerde afgelopen weekend als eerste haar volledige lijst. Onder hen Paul Vandenhoecke, 93 jaar, maar nog steeds gebeten door de politieke microbe. Daarmee is hij wellicht de oudste kandidaat van het land.

Bij de voorstelling van de lijst was Paul Vandenhoecke niet aanwezig. Maar wanneer we hem opzoeken in zijn kamer in Woonzorgcentrum Hogerlucht, doet hij maar al te graag zijn politieke ideeën uit ...