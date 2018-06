Roodborstjes kiezen politiehelm uit voor een nestje en mogen ongestoord eitjes uitbroeden

In het Nederlandse Groningen deed een motoragent een bijzondere ontdekking in een garage vol politievoertuigen. Twee roodborstjes hadden zich een motorhelm toegeëigend en er een nestje van gemaakt. De politie gaf de gevederde ouders in spe alle ruimte om de eitjes uit te broeden, met succes.

Een agent die, na een tijd ander politiewerk te hebben verricht, weer eens motordienst had, kwam er twee maanden geleden achter dat iemand anders zijn helm in gebruik had genomen. Twee roodborstjes hadden er een in een garage van de politie een nestje van gemaakt, meldt Team Verkeer Noord-Nederland op Facebook.

De vogels hadden zeven eieren in de helm gelegd. De agenten van het korps lieten de vogels en de kraamkamer de volgende weken met rust. Om te zorgen dat de beestjes niet gestoord zouden worden, werd er een waarschuwingsbrief opgehangen. “Gekraakt! Helm laten liggen in verband met de nieuwe bewoners!”, viel er op te lezen. “Bij voorbaat dank namens de familie Roodborst!”

Deze week kwamen alle eitjes uit. De jonge vogels maken het goed. “Inmiddels hebben alle zeven roodborstjes hun motoren gestart en zijn uitgevlogen”, laat de politie nog met een knipoog weten in een video.