Vangrail langs E313 in Beringen doorboort personenwagen volledig

Beringen -

Een vangrail langs de E313 in Beringen, in de richting van Luik, heeft zondagnamiddag de wagen van een 64-jarige man doorboord. Om een onbekende reden was de man van zijn rijbaan afgeweken en op de vangrail gereden. Die kwam via de motorkap in de auto terecht, en stak uiteindelijk aan de kofferbak uit. De automobilist kwam er met de schrik vanaf.