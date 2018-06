Gezinsbond wil ‘bestellen is betalen’ bij kinderopvang aanpassen: “Doet kwetsbare ouders helemaal afhaken”

Het is een bekend fenomeen bij jonge ouders: als je kind onverwacht niet naar de crèche gaat, betaal je toch nog steeds de volle pot, soms zelfs met een boete erbovenop. Caritas en de Gezinsbond vragen in een nieuwe studie om dat aan te passen. “Vooral voor kwetsbare gezinnen is dat een reden om te stoppen met kinderopvang.”

“Bestellen is betalen.” Dat principe geldt sinds drie jaar in alle crèches en andere georganiseerde kinderopvang. Het betekent dat, als je kind onverwacht niet naar de opvang komt, je toch de dagprijs moet betalen, soms zelfs met een boete bovenop. Per jaar krijg je wel een pakket “respijtdagen”, om “gratis” in te zetten voor onverwachte omstandigheden. De opvang mag het precieze aantal zelf vastleggen, maar het moeten er minimaal 18 zijn.

“We merken dat dit aantal te laag is”, zegt Thijs Smeyers, beleidscoördinator bij Caritas. “Voor kwetsbare gezinnen is dat te vaak een reden om hun kinderen helemaal niet meer naar de crèche te sturen. Het weegt door op hun budget als ze ook moeten betalen voor de dagen dat de kinderen niet naar de opvang gaan. Bovendien past de gezinsvakantie niet altijd met de verlofperiode van de opvang, waardoor ze ook daarvoor hun respijtdagen moeten inzetten. Nochtans is kinderopvang net voor die kinderen belangrijk, omdat het hen vooruit helpt in hun verdere ontwikkeling.”

Samen met de Gezinsbond heeft Caritas een rondvraag bij 375 ouders gedaan. Daaruit blijkt dat 87,5 procent de respijtdagen inzet voor een onverwacht verlof – waarvoor het systeem is bedoeld. Problematischer is dat 63 procent die dagen ook inzet voor de gezinsvakantie en 70 procent voor een ziek kind. Daardoor zitten die ouders snel aan hun limiet, en moeten ze dan betalen voor de dagen dat de kinderen onverwacht niet kunnen komen.

Onstabiele omstandigheden

“Het principe van bestellen is betalen is inderdaad een drempel voor kwetsbare gezinnen”, zegt Jan Peeters van VBJK, het expertisecentrum voor kinderopvang. “Kwetsbare gezinnen leven vaker in onstabiele omstandigheden, kunnen hun verlof moeilijker plannen,... Wij pleiten al langer om dat aan te passen.”

Al veel inspanningen

Al is er natuurlijk een financiële schaduwzijde. Want het systeem is net in het leven geroepen om de kinderopvang niet in de problemen te brengen als te veel kinderen onverwacht wegblijven. “Maar als je naar het volledige budget kijkt, dan gaat dat maar om een heel klein deeltje”, zegt Peeters.

Minister Jo Vandeurzen (CD&V) liet het gisteren over aan Kind en Gezin om te reageren. “We doen al veel inspanningen om de drempels weg te werken”, zegt woordvoerster Leen Du Bois. “Zo adviseren we de crèches dat ouders hun respijtdagen niet hoeven in te zetten voor de gezinsvakantie en voor de ziektedagen van de kinderen.” Al blijkt dat advies in de praktijk dus vaker niet gevolgd.

Kind en Gezin betwist wel de wetenschappelijke basis van de studie, die volgens haar niet representatief is. Maar volgens Caritas is de steekproef vooral bedoeld om een idee te krijgen, en bevestigt hij bovendien de resultaten van andere studies.