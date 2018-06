Harelbeke - Na twee weken heisa – en veel slapeloze nachten – mag traiteur Hervé Vervaeck vandaag zijn zaak heropenen. Het was dan tóch niet door zijn lasagne dat 313 kinderen besmet raakten met salmonella. “Het Voedselagentschap heeft hier alles binnenstebuiten gekeerd, er is niks gevonden”, zegt hij. “Dat maakt me fier. Maar ook nerveus. Want liefst van al wist ik nu gewoon wat de oorzaak was.”

“Natuurlijk begrijp ik die ­ouders”, zucht Hervé ­Vervaeck (68). De besmetting is onder controle, hij mag eindelijk heropstarten, maar toch is hij er nog altijd het hart van in. “Ik ben zelf grootvader ...