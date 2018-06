Experts ongerust over enorme toename van schaamlipcorrecties in één jaar tijd. “Ook dit is genitale verminking”

Experts zijn verontrust over de enorme toename van het aantal schaamlipcorrecties. Vrouwen ondergaan die onder druk van het ideaalbeeld van de ‘perfecte vagina’, vrezen zij. “En ­genitale plastische chirurgie die gebeurt onder druk, komt ­gevaarlijk dicht in de buurt van genitale verminking”, zegt Katrien De Koster van GAMS, dat net daartegen strijdt.

Labiaplastie heet het in het jargon: de verkleining van de schaamlippen. Het is in korte tijd een van de populairste plastische ingrepen geworden. In 2016 werden wereldwijd de helft meer schaamlipcorrecties uitgevoerd dan het jaar daarvoor. Voor ons land bestaan geen precieze cijfers maar we volgen die trend, merkt professor Stan Monstrey, hoofd van de dienst plastische chirurgie van het UZ Gent. De oorzaak moet volgens onderzoekers van King’s College in Londen gezocht worden in de pornoficatie van de samen­leving. Meisjes en jonge vrouwen, om de oren geslagen met porno, willen voldoen aan het ideaalbeeld van de welgevormde pornoactrice. En dat is zorgbarend, vinden ze bij GAMS, een organisatie die strijdt tegen genitale verminking. “Ze denken dat ze niet normaal zijn als hun kleine schaamlippen wat groter zijn, wat zich vertaalt in een stijgende vraag naar corrigerende chirurgie”, zegt Katrien De Koster. Wij willen dat niemand zich verplicht voelt om zo’n ingreep te ondergaan. Want als dat wel zo is, is dat een vorm van genitale verminking.”

Last bij sporten of vrijen

Plastisch chirurg Pieter Vermeulen, die zich gespecialiseerd heeft in de esthetische genitale heelkunde ziet dat anders. “Elke genitale correctie moet als doel hebben dat de patiënt zich beter gaat voelen. Dat is het belangrijke verschil met genitale verminking. Daar heeft de patiënt geen enkele inspraak. Overigens heeft de overgrote meerderheid van de meisjes en vrouwen die ik behandel een echte klacht. Door de grootte van hun schaamlippen zit hun bikini niet goed, of hebben ze last bij het sporten, of bij het vrijen. Én ze vinden het niet mooi. Ze ­komen dus niet in de eerste plaats vragen om een pornopoes.”

Gynaecologe An Vercoutere ziet in haar praktijk wél veel meisjes en jonge vrouwen die ervan overtuigd zijn dat hun schaamlippen klein horen te zijn. “Omdat dat is wat ze zien op het internet. Ze weten vaak niet dat schaamlippen er in alle soorten en maten zijn. Ik denk dat we op dat vlak meer multidisciplinair moeten werken. Nu stapt een vrouw naar de plastisch chirurg en kan ze meteen op de operatietafel. Terwijl een gesprek met een psycholoog of seksuoloog al een grote hulp kan zijn.”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) begrijpt de bezorgdheid. “Maar zulke correcties zijn een esthetische en persoonlijke keuze waar de overheid niet in optreedt”, klinkt het op haar kabinet.