Geld als water en vrienden met de rich and famous: ‘Anna’ had een droomleven, tot haar bedrog aan het licht kwam

Als “Anna Delvey” (27) resideerde ze in de duurste hotels en was ze op elk hip glamourfeestje. Steevast op sandalen van Gucci en in een outfit van designer Alexander Wang. Tot na een jaar de zeepbel barst en blijkt dat de hipsters van New York bedrogen zijn door iemand die niet eens ­bestaat. Wat rest zijn onbetaalde rekeningen, een dreigende celstraf van vijftien jaar en nu ook een op stapel staande film over de gewiekste Anna ­Sorokin, de échte naam van de Russische.