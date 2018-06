Gezocht: nog vier afvallers. Volg de voorstelling van de selectie LIVE vanaf 10u!

Dat Koen Casteels zaterdag mocht opwarmen en straks Matz Sels zal uitzwaaien, is haast een zekerheid. Maar welke andere vier spelers mogen op de sofa naast Radja Nainggolan plaatsnemen? We weten het straks om iets na 10u maar dit zijn de potentiële pechvogels.

Foto: Isosport

Dedryck Boyata

Of zijn invalbeurt voorzien was, valt niet te zeggen. Vergaarde ­zaterdag alleszins pas voor de tweede keer speelminuten onder Martinez en deed het behoorlijk. “De coach weet wat hij aan mij heeft en ziet mij dagelijks aan het werk”, zegt Boyata.

Foto: BELGA

Christian Kabasele

Martinez testte hem uit tegen ­Nederland in 2016 en in november tegen Japan. Zaterdag zat hij in de tribune. Omdat Martinez weet wat hij aan hem heeft, of toch gewoon omdat hij Celtic-verdediger Boyata hoger inschat dan een speler van Watford?

Foto: BELGA

Leander Dendoncker

Helemaal fit, maar mocht toch naast Kabasele plaatsnemen in de tribune. Ook Dendoncker moet zich afvragen of hij Martinez niet meer diende te overtuigen. Ofwel of Martinez na zijn moeilijke seizoen simpelweg niet langer overtuigd is.

Foto: Isosport

Jordan Lukaku

Is zijn sluimerende knieblessure al genoeg genezen of kost een ­gebrek aan fitheid hem toch ­gewoon zijn WK? Met nog enke­le verdedigers die op de sukkel zijn, staan de sterren niet echt gunstig.

Foto: BELGA

Youri Tielemans

Moet centraal op het middenveld sowieso de duimen leggen voor De Bruyne, Dembélé, Fellaini én Witsel, indien die fit raakt. Na een moeilijk seizoen bij Monaco is enige twijfel dus gegrond.

Foto: Isosport

Adnan Januzaj

Zijn invalbeurt, zijn eerste sinds 2014, was zaterdag naar het niveau van zijn concurrenten op die positie, Mertens en Thorgan Hazard. “Zijn kansen zijn gestegen”, zegt Martinez. “Hij deed wat hem opgedragen werd en heeft veel meer maturiteit nu.” Een keuze voor Januzaj gaat ten koste van een middenvelder of spits.

Foto: Isosport

Christian Benteke

“Ik heb er alle vertrouwen in”, zegt Benteke zelf. Niet onterecht, want Benteke heeft een ander profiel dan Lukaku en Batshuayi én deed het in het samenspel zaterdag beter dan Lukaku. Vraag is alleen of Martinez drie centrumspitsen meeneemt.